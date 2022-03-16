Hatay'ın ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da Suriyeli açıklaması geldi: Nüfusun yüzde 20'sini oluşturuyorlar

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin nüfusunun yüzde 20'sinin Suriyelilerden oluştuğunu söylerken, barışın sağlanması durumuda evlerine dönmek isteyeceklerini söyledi.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kentte doğan dört bebekten üçünün Suriyeli olduğunu belirterek, "önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay'ın Suriyeli bir başkana teslim edileceğini" söylemesinin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den de benzer bir paylaşım geldi.

Seçer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mersin nüfusunun yüzde 20’sini Suriyeliler oluşturuyor. Kısıtlı desteklerle bu yükü taşıyoruz. Irkçılığa da karşıyım, ‘kasaba kurnazı’ günübirlik politikalara da. Suriye’de barış yakındır… Eminim ki onlar da vatanlarına dönmek isteyeceklerdir" dedi.

Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 24 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 3 milyon 746 bin 674 kişi olarak açıklanmıştı. Mersin, 240 bin 735 kişi ile en çok Suriyelinin yaşadığı 6. il.

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