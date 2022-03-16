Fatih Altaylı: Lütfü Savaş "birkaç seneye Hatay elden gider" dedi kimse tınmadı bile; bu ülkenin başına her türlü felaket gelebilir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin başına her türlü felaketin gelebileceğini belirterek, "Bölünmeden, toprak kaybetmeden, ülkenin bir bölümünü yitirmeden, iç kargaşadan ve daha birçok insan yapımı felaketten. Hiçbir yere gitmeseler bile çocuklarımızın ve torunlarımızın bizim yaşadığımız gibi bir ülkede yaşama ihtimalinin giderek azaldığını, ne yazık ki, üzülerek görüyorum.

Niye biliyor musunuz! Çünkü toplum olarak muhteşem bir vurdumduymazlığın içindeyiz.

Ülkenin tarımı bitmiş, tarım konuşan yok. Ülke bir oraya bir buraya savruluyor, umursayan yok. Dış kontrollü bir cemaatin darbe girişiminden zor kurtulmuş, onun boşluğunu başka cemaatlerin doldurmasından rahatsızlık duyan yok. Darbeci cemaat yeniden etkinlik kurmaya başlamış, hop ne oluyor diyen yok. Memlekette bütün kurumlar birer bir çökertilmiş, “Bu kurumlar bize lazım olur. Kurumları olmayan devlet olamaz” diye uyaran, uyaranı dinleyen yok" diye yazdı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Yakında Suriyeliler çoğunluk olacak Hatay’ı kaybedeceğiz" açıklamasına işaret eden Altaylı, "Ne sokakta, ne siyasette umursayan olmadı. Ekmek zammı kadar dertlendirmedi milleti, ülkenin bölünme riski. Biliyorum yarın da umursamayacaklar, umursamayacaksınız. Belki bir iki zevzek çıkacak “Keh keh keh, Ukraynalı kadın göçmenler çoğunluk olsaydı sesin çıkmazdı” esprisi yapacak.

Konu kapanacak. Bu yüzden diyorum ki, bu ülkenin başına her türlü felaket gelecektir. Hiç kimse de “müstahak” değiliz demesin" ifadelerini kullandı.

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