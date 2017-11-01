Hatay, 5 günlüğüne başkente taşınıyor

Yaklaşık 9 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’ın tarihi, sosyal yapısı, kültürel doku ve üretim değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 6. “Başkentte Hatay Günleri” Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Hatay Birlik Vakfı ile İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından düzenlenen Başkentte Hatay Günlerine 31 Ekim akşamı 2012 yılında NOBEL Barış Ödülü’ne aday gösterilen Medeniyetler Korosu’nun konseri ile start verilecek.

Verilecek kokteylin ardından üç semavi dine mensup koro mensupları, bu dinlere ait ilahileri ve sevilen şarkıları 31 Ekim Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda hep birlikte söyleyecek.

1 Kasım Çarşamba günü 12.30’da AKM alanında yapılacak resmi açılış törenine, bazı bakanlar, Hatay Valisi Erdal Ata, milletvekilleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Hatay’ın yerel yöneticileri, Hatay Birlik Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer ve çok sayıda davetli katılacak.

5 Kasım’a kadar Atatürk Kültür Merkezi’nde devam edecek Başkentte Hatay Günlerinde; Medeniyetler Şehri Hatay’ın hoşgörüsü, birlik ve kardeşlik içinde yaşaması ön plana çıkarılacak.

Mehteran ve halkoyunları gösterisi ile başlayacak açılış töreninde, Hatay’ın önemli mitolojik simgelerinden olan Su Perisi Dafne ve Işık Tanrısı Apollon’u temsilen özel kostümler giyecek olan gençler konukları selamlayacak.

Dünyanın en zengin mutfakları arasında yer alan Hatay’ın eşsiz lezzetleri de davetlilerin beğenisine sunulacak. Sini kebabı, kağıt kebap, oruk, künefe gibi yüzlerce yiyeceğin sunulacağı fuar alanında; zahter, zeytinyağı, sürk, defne sabunu gibi yöresel ürünlerin satışı yapılacak. Alanda ayrıca, Yayladağı’nın peynirli helvası yapılarak davetlilere ikram edilecek.

Başkentte Hatay Günlerinde tüm ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri, ilçelerine özel yöresel ürünlerini tanıtacak.

Ankaralılar, 5 gün boyunca sanata da doyacak; resim ve heykel sergileri, çok özel el sanatları ürünleri, dünyaca ünlü mozaik sanat ürünleri başkentlilerin beğenisine sunulacak. Antakya’nın oldukça eğlenceli ünlü kına gecesi de yerel sanatçılar tarafından başkentte sergilenecek. Her gün 08:00 ile 22:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek Başkentte Hatay Günleri'nden elde edilen gelirle öğrencilere burs sağlanacak.