Tarkan 'Hatasız Kul Olmaz' diyecek

T24- Tarkan, Nilüfer, Sibel Can, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş gibi güçlü yorumcular, albüm için stüdyoya girip usta müzisyenin şarkılarını seslendirecek. Gencebay, merakla beklenen tribute albüm için “Bu benim onur, gurur, şeref albümüm olacak” diyor.

Orhan Gencebay beklenen yeni albümünü Hürriyet’e anlattı. Kelebek ekinde Gülbahar Karakuş imzasıyla yayımlanan röportaj özetle şöyle:

Tribute albüm hazırlama fikri nasıl doğdu Orhan Bey?

- Aslında ben bunu beş sene evvel düşünmüştüm ama kimseyi yormayayım, kimsenin de gönlünü kırmış olmayayım diye vazgeçmiştim. Bu defa sağ olsun Gezegen Mehmet’le Polat Yağcı kardeşim ısrar ettiler. Ben de “Peki, yapalım” dedim. Çok iyi bir albüm olacağına inanıyorum. Bir an evvel de dinlemek istiyorum. Karşıya geçip nasıl eserlerim varmış diye bakmak, onun zevkine varmak istiyorum.

Albüm için 25-30 sanatçı sizin eserlerinizi yorumlayacak. Bu isimler arasında kimler var?

- Hepsi benim tanıdığım ve çok sevdiğim isimler. Seve seve “evet” dediler, bu da beni çok mutlu etti. Bu albüm benim onur, gurur, şeref albümüm olacak. Şu ana kadar yaptığım albümlerden en büyüğü olacak. Nilüfer, Sibel Can, Tarkan, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş, eserlerimi yorumlayacak isimlerden birkaçı. Daha birçok değerli kardeşimiz var. Hepsi halkımızın çok sevdiği, uzun zamandan beri dinlediği genç isimler.

Siz de gençsiniz...

- Sanatçının yaşı olmaz. Evet, ben de gencim. Sevilen kişiler daima genç kalır.

Hangi şarkılarınız olacak albümde?

- Bilinen şarkılarım olacak. Albüm üç CD’den oluşacak. Bir tarih var bu albümde, benim tarihim var.

Ne zaman çıkacak peki?

- Nisandan önce çıkmaz.

Kimin hangi şarkıyı seslendireceğine siz mi karar verdiniz?

- Hepsi kendi seçimlerini yaptı, kendi tarzlarında söyleyecekler.

Stüdyoda dinledikleriniz oldu mu?

- Aslında hepsini gidip dinlemek istiyorum ama finalde dinleyeyim diyorum. Tesadüfen bir-iki tanesini dinledim. Mesela Tarkan’la aynı stüdyoda çalışıyorduk. Tarkan, “Hatasız Kul Olmaz”ı okuyor. Stüdyoda denk geldik, çok mutlu oldum.

“Sonunda dinleyeceğim” diyorsunuz ama ya yorumunu beğenmedikleriniz çıkarsa?

- Ben beğenmeyeceğimi hiç düşünmedim. Çünkü arkadaşlarımın hepsinin titizlikle çalışacağını biliyorum.

Peki albümde sizin seslendirdiğiniz bir şarkı olacak mı?

- Belki başlangıcı ben yaparım.

Düet yok mu?

- Onu düşünmedik. Evlatlar, çocuklarımız söyleyecek. Hepsi kendine göre yorumlayacak.

Sizin şarkılarınızın cover’ları yapılıyor, arada beğenmedikleriniz çıkıyor mu?

- Şarkılarımın cover’lanmasına çok az müsaade ettim. Bıraksam, çok olurdu...

Yeni nesil müzisyenleri dinliyor musunuz?

- Camiamızda kim ne yapıyor diye takip ediyorum. Çok başarılı, dünya çapında müzisyenlerimiz var.

Sizce kimler dünya çapında?

- Bu albümdeki arkadaşlarımızın çoğu dünya çapında olabilir. Fakat bu aslında pazarlama olayıdır. Amerikalı ve Avrupalı bunu çok iyi biliyor ama biz lokal kalıyoruz.

Şimdilerde rock ya da caz dinliyor musunuz?

- Onları dinleyerek büyüdüğüm için özlerini kavradım. İyi ki de bunların hepsini araştırmışım. Bütün dünyayla ilgilenmeye çalışan bir insanım. Dropkick Murphys diye İrlandalı bir grup var mesela. Hard müzikler yapıyorlar. Kent müziği yaptıklarını söylüyorlar. Küçük oğlum bana bir kayıtlarını dinletmişti, Kurt Cobain’i de küçük oğlum dinletmişti bana. Dropkick Murphys’i ilk dinlediğimde çok şaşırdım ve etkilendim, çünkü kullandıkları özler Türk müziği ile bağlantılıydı. Orta Asya gamlarıydı. Halk müziği ile son derece yakın bir ilişkisi ve pentatonik bir yapısı vardı. O yüzden şaşırdım. Sonra oğluma “Ne kadar albümleri varsa getir” dedim.

Son albümünüz “Berhudar Ol”u iki yıl önce çıkardınız. Yakın zamanda yeni bir albüm yapmayı düşünüyor musunuz?

- Yeni albüm üzerinde çalışıyorum, onu ancak sonbahara yetiştirebilirim. Son derece değişik eserler yer alacak bu yeni albümde.