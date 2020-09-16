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Yaşam

Hatalı basım 50 lira, 75 bin liraya satışa çıkarıldı

16 Eylül 2020 18:45

Bursa’nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Kaya (21), ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 75 bin liraya satışa sundu.

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