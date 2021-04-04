Halk Sağlığı Uzmanları Derneği: 28 günlük bir dönem için tam bir kapanmayı hayata geçirin

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Koronavirüs salgınında tüm verilerin paylaşılmasını talep ederek, "Ülkemizin yaşamak, çalışmak ve eğitim görmek için güvenli kılınması için, daha güçlü önlemlere ihtiyacımız var! Hemen şimdi” çağrısı yaptı.

Pandeminin en yüksek vakalara ulaştığını belirten HASUDER, “28 günlük bir dönem için ekonomik ve sosyal destek sağlayarak ve bütün sektörleri içerecek şekilde tam bir kapanmayı hayata geçirin. Testi ulaşılabilir kılın; her yerde, belirtili belirtisiz test olanakları yaratın; günlük olarak en az 250 binin üzerinde test uygulanmasını sağlayın. Ülkeye girişte test ve karantina uygulayın” ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, önerilen önlemler şöyle sıralandı:

"Hemen şimdi, kapalı, kalabalık, iyi havalanmayan ve insanlar arası yakın temas riskini artıran ortamlarda yapılacak her türlü toplantıyı, toplu ibadetler de dahil olmak üzere engelleyin.

-Yerinden yönetimin illerin renk sınıflaması ile oluşturduğu risk algısını yerinde müdahaleler ile güçlendirin. Çok yüksek ve yüksek riskli illerden sınır geçişlerini sınırlandırın.

-Aşıya olan güveni artırmak ve güçlendirmek için aşı yan etkilerini açıklayın, topluma aşı olmayı cesaretlendiren mesajlar verin. Okullardaki durumu değerlendirebilmek, ek önlemler alabilmek ve toplumdaki güveni sağlayabilmek için okullardaki duruma ilişkin verileri paylaşın.

-Tüm kuralların herkes için eşit şekilde uygulandığının, bilime dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir salgın yönetiminin güvencesi olun.

-Ancak o zaman, sağlık sistemimizin tıkanmasını önleyebiliriz. Daha çok insanımızın hastalanmasının ve ölmesinin önüne geçebiliriz. Daha güvenli bir açılma dönemi planlayabiliriz."