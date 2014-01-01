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Yaşam

Hastenede doktorun yüzüne hapşırdı, olay mahkemeye taşındı

Doktorun yüzüne hapşıran hastanın, doktorun yüzünü silmesi üzerine sinirlendiği ve dışarıda bekleyen eşinin de doktora hakaret ettiği iddia edildi

01 Ocak 2014 15:30

Hastanede bir hastanın, doktorun yüzüne hapşırmasıyla başlayan ve hakaretle devam eden kavga yargıya taşındı. Olayı güvenlik kameraları çözecek.

Star gazetesinde yer alan habere göre, boğaz ağrısı şikayeti olan 29 yaşındaki kadın Z.İ eşi B.İ. ile birlikte Üsküdar Devlet Hastanesi’ne gitti. 28 yaşındaki doktor Ö.F.B.’nin  muayane ettiği Z.İ., doktorun yüzüne doğru hapşırdı. İddiaya göre, yüzünü silen doktorun bu hareketine sinirlenen Z.İ “Ne o ben veremli miyim?” diyerek muayeneyi yarıda kesip dışarı çıktı.

 

‘Sen doktorsun maske taksaydın’

 

Kısa süre sonra eşi S.İ. ile birlikte doktorun yanına gelen kadın, kocasına doktoru gösterdi. S.İ.'nin ise doktor Ö.F.B’ye yönelerek “Sen neden maske takmıyorsun?” dediği ve ardından hakaret ettiği ileri sürüldü. Hakarete maruz kaldığını beliten doktor Ö.F.B. de suç duyurusunda bulundu. Z.İ.  ve  S.İ. hakkında hakaret suçundan bir yıldan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 20. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Sağlık Bakanlığı’nın da avukatla temsil edildiği davada doktor Ö.F.B. hastasından değil ama kendisine hakaret ettiğini söylediği eşinden şikayetçi olduğunu belirtti. Z.İ. ve S.İ. suçlamaları reddederken,  duruşma, güvenlik kameralarının izlenmesi için ertelendi.

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