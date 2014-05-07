Hastanın eşine kızdı, ameliyata almadı!

Adana'da karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Adana Devlet Hastanesi’nde apandisit teşhisi konulan ve ameliyat kararı alınan 28 yaşındaki Cariye Mercan’ın bekletilmesine tepki gösteren eşi 35 yaşındaki İlyas Mercan doktorla tartıştı.

Doktorun bu durumda ameliyat yapamayacağını söylemesi üzerine Cariye Mercan kolunda serum, üzerinde ameliyat kıyafetiyle yakınları tarafından hastaneden hasta yatağı ile çıkartılarak yolun karşısındaki Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde ’iltihap ve kist’ teşhisi konulan genç kadının ameliyat olmasına gerek görülmedi. Devlet Hastanesi yönetimi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sümer Mahallesi’nde oturan 3 çocuk annesi Cariye Mercan, dün karın ağrısı şikayetiyle rahatsızlandı. Eşi fırıncı İlyas Mercan tarafından saat 12.00’de Adana Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda hastaya iddiaya göre apandisit teşhisi konulup ameliyat kararı alındı. Bunun üzerine Genel Cerrahi Servisi’nin ameliyathanesine götürülen Cariye Mercan ameliyat için hazırlandı. Ameliyathane kapısında bekleyen Cariye Mercan’ın saat 16.00’a kadar ameliyat edilmemesi üzerine eşi İlyas Mercan, operasyonu gerçekleştirecek Genel Cerrahi Uzmanı Dr. E.S.’ye tepki gösterip, "Benim hastam ölüyor, lütfen sahip çıkın" dedi. Sırası gelince ameliyathaneye alınan genç kadının eşinin tepkileri devam edince, iddiaya göre Dr. E.S., "Sen bana bağıramazsın, sesini yükseltemezsin hastanı ameliyat etmiyorum" dedi.

Bunun üzerine yakınları Cariye Mercan’ı ameliyathaneden hasta yatağı ile bahçeye çıkardı. İlyas Mercan, eşini başka bir hastaneye götürmek için ambulans istedi ancak hastanede yatıyor gözüktüğü için ambulans verilemedi.

Hasta yatağı ile başka hastaneye götürüldü

Olaya tepki gösteren yakınları, üzerinde ameliyat kıyafeti ve kolunda serum olan Cariye Mercan’ı, hasta yatağı ile yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi’ne götürdü. Cariye Mercan’a yeniden tetkik ve tahliller yapıldı. Adana Devlet Hastanesi’nde apandisit teşhisi konulduğu belirtilen Cariye Mercan’a ’yumurtalıklarında iltihap ve kist’ olduğu yönünde teşhisi konuldu. Bunun üzerine Cariye Mercan, ambulansla Adana Kadın ve Doğum Hastanesi’ne götürüldü. Kadın Doğum Uzmanları tarafından muayene edilen Cariye Mercan’ın, kadın hastalıklarıyla ilgili bir şikayetinin olmadığı saptanarak tekrar Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Genç kadın, bu hastanede yatışı yapılarak tedaviye alındı.

'Defalarca özür dilerim'

Adana Devlet Hastanesi ve Dr. E.S. hakkında şikayetçi olan İlyas Mercan, eşinin ameliyat için saatlerce kapıda bekletildiğini bu nedenle doktorlara tepki gösterdiğini ancak hakaret etmediğini ileri sürdü. Mercan, şunları söyledi:



"Eşim karın ağrısı şikayetiyle rahatsızlanınca Adana Devlet Hastanesi’ne getirdim. Tahlilleri sonucu apandisit teşhisiyle ameliyat kararı alındı. Ancak saatlerce ameliyathanenin kapısında bekletilince, eşimin apandisitin patlayıp, zehirlenebileceğini düşünüp neden ameliyat etmediklerini sordum. Biraz sesimi yükseltmiş olabilirim. Çünkü canımız yanıyordu. Buna kızan Dr. E.S., hastamızı ameliyat edemeyeceğini söyledi. Ben özür diledim ama kabul etmediğini söyledi. Eşimi ameliyathaneden çıkartılar. Biz de hastaneden çıkartıp başka hastaneye götürdük. Orada da başka bir hastalıkla ilgili teşhis konuldu ve eşim ameliyat edilmedi. Tedavisi sürüyor belki de boş yere ameliyat olacaktı."

Soruşturma başlatıldı

Adana Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Mehmet Yağcı, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olaydan haberdar olduğunu ancak hasta ile doktor arasında geçen diyalogu henüz bilmediğini belirten Yağcı şu açıklamayı yaptı:



"Doktor arkadaşımızla 3-4 kez telefonda konuştuk. Hakarete benzer bir şeylerin olduğunu söyledi. Doktorumuzun yüksek tansiyonu olan bir arkadaşımız. Hakarette olunca tansiyonunun 20’ye çıktığını, ellerinin titremeye başladığını ve hastaya ameliyat edemeyeceğini söylediğini anlattı. Daha sonra konu bana intikal etti. Doktorun tartışma neticesinde ameliyata girmesi tıp ve ahlaken doğru değil. Biz de iki farklı Genel Cerrahımızı aradık ve hastaneye davet ettik. Bu arada hasta sahiplerini durduramadık. İzin almadan gittiler. Ben kendileriyle görüştüm. Israrla cerrahların geleceğini iletmeme rağmen, kabul etmediler. Daha sonra hastaneden çıkıp, Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’ne gittiler. Hastayı getirmediler. Doktor ile hasta arasında geçen diyalog hakkında henüz bilgi sahibi değilim. Kim haklı, kim haksız hiç bir bilgimiz yok. Olay dün akşam mesai saatleri sonrası olduğu için, soruşturma bugüne kaldı. Soruşturma başlatılacak."