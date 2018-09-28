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Yaşam

Hastanenin yoğun bakım ünitesine akrep girdi!

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı bir kadının üzerinde bulunan akrep stajyer öğrenciler tarafından fark edildi

28 Eylül 2018 01:29

Kırşehir’in Kaman ilçesinde zatürre nedeniyle devlet hastanesinin aciline başvuran yaşlı kadının üzerindeki akrep, yoğun bakım ünitesinde fark edildi. Akrep görevliler tarafından alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesi Ömerhacılı kasabasında yaşayan Döndü Doğan (83), zatürre rahatsızlığı nedeniyle Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oğlu tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadına acil serviste ilk müdahale yapılarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Yoğun bakım ünitesine alınan yaşlı kadının üzerinde akrebi gören stajyer öğrenciler panik halinde bağırınca görevli personeller müdahale ederek akrebi aldı.

Akrebin yaşlı kadını elinden soktuğu tahmin edilirken, kadına zatürre tedavisi yanında akrep sokması için de tedavi uygulandı.

Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akrebin kadının üzerine nasıl geldiği araştırılıyor.

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