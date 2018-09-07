Hastanenin yeni yerinde, 1000'inci bebek doğdu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA\'daki özel hastanenin Ankara yoluna taşınan yeni binasında, Sibel- Ercan Erdem çiftinin oğlu, hastanenin 1000\'inci bebeği olarak dünyaya geldi.

Bursa\'da yaşayan Sibel- Ercan Erdem çiftinin Ata ismini verdikleri oğulları, Ankara yolundaki yeni yerine taşınan Özel Hayat Hastanesi\'nin 1000\'inci bebeği olarak doğdu. Doktorlar ve çiftin yakınları Ata bebeğin dünyaya gelişini kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Başhekim Uzm. Dr. Fatih Özkul, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nazmiye Şentürk ile Başhemşire Gülşen Tutarlı, hastanenin yeni binasında doğan 1000\'inci bebeğin sevincini paylaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Özkul, hastane adına Ata bebeğe altın taktı. Yeni hastanelerinde 6 aylık süreyi geride bıraktıklarını kaydeden Uzm. Dr. Özkul, \"Doğum bölümümüz en iyi bölümlerimizden birisi oldu. Bizler de bu yeni hastanemizde bininci bebek ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata bebek de şanslı bir bebekmiş. Bu süre içerisinde 1000\'inci bebek olması bir kıymettir, değerdir. Biz de \'Hoş geldin\' demiş olduk. Hayırlı olsun inşallah\" dedi.

Hastanede 6 kadın doğum uzmanının yanı sıra 24 saat hizmet veren çocuk doktorunun da bulunduğunu dile getiren Uzm. Dr. Özkul, özellikle doğumda kamudan sonra en çok tercih edilen özel hastane olduklarını söyledi. Uzm. Dr. Özkul, ayrıca gebelere normal doğum tavsiyesinde bulundu.

Sibel Erdem, 2\'nci çocuğunu kucağına aldığını belirterek, \"Çok şanslı olduğunu düşünüyorum; inşallah bahtı da bu şekilde şanslı gider. Çok güzel bir hastane ortamı, herkese tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

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