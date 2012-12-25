Hastanelerde 'memnuniyeti arttırma' projesi

İstanbul'daki devlet hastaneleri, "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" çerçevesinde Kamu Hastane Birlikleri (KHB) çatısı altında 5 bölgeye ayrıldı. Amacın, "sağlık hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak" olduğu açıklandı.

KHB çatısı altında 5 bölgeye ayrılan devlet hastaneleri, Avrupa yakasında Beyoğlu, Bakırköy, Fatih, Anadolu yakasında ise Kuzey ve Güney bölgelerine bağlandı.

İstanbul Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, her bir bölgenin 5 genel sekreterin sorumluluğuna girdiğini ifade etti.

Dokucu, halkın, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranını yükseğe tırmandırma konusunda güç birliği içinde olduklarını belirtti.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Taşdemir ise koruyucu sağlık hizmetleri, laboratuvar hizmetleri ve aile hekimliği hizmetlerinin müdürlüğüne bağlı olduğunu, müdürlük çatısı altında 21 şube müdürlüğünün bulunduğunu bildirdi.