Hastanelerde Koronavirüs test yoğunluğu

Aydın'da artan Koronavirüs vakaları sonrası hastanelerde sıra olmaya başladı. Havaların soğumasıyla artan gribal enfeksiyon hastaları da Kovid-19 testi yaptırmak isteyince uzun kuyruklar ulaştı.

Çine Devlet Hastanesi’nde normal hastalar ile Koronavirüs hastalarının temasını önlemek amacıyla hastane bahçesinde Kovid polikliniği oluşturuldu. Aydın il merkezinde de Koronavirüs belirtileri görülen hastalarda test için ayrı bir birim oluşturuldu. Hastanelerde acil dışındaki tüm randevular 182’den alınırken geçen yıllara göre hasta yoğunluğunda ciddi azalma görüldüğü belirtildi. Ancak Korona virüs dolayısıyla test yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Her gün sabah saatlerinde başlayan test sırası gece yarılarına kadar devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekipler temaslı hastaları evlerinde kontrol edip numuneleri de evlerde alıyor. (İHA)