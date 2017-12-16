Hastaneden taburcu edildi, 400 metre mesafede öldü, cesedi 5 saat boyunca kaldırılmadı

Gaziantep’te 4 gün yattığı hastaneden taburcu edilen Suriyeli 27 yaşındaki Yasmin El Hammud, hastaneden çıktıktan sonra 400 metre ileride hayatını kaybetti. Sağlık görevlilerinin genç kadının ölümünü “normal" olarak değerlendirip olay yerinden ayrılmasının adından cesedin yaklaşık 5 saat yerde kalması çevredekilerin tepkisini çekti.

Halep’ten 4 yıl önce ailesiyle Türkiye’ye gelen Yasmin El Hammud, 4 gün öncebabası Muhammed El Hammud tarafından Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Pazartesi günü Göğüs Kalp Damar Cerrahisi’nde tedaviye alınan genç Hammud, cuma günü ’İyileştin’ denerek taburcu edildi.

Cuma günü saat 15.30 sıralarında babası ile birlikte Nizip ilçesindeki evlerine gitmek için taksiye binip hastane ile 400 metre mesafede bulunan yolcu minibüslerinin kalktığı Araptarlı Sokak’taki durağa gelen El Hammud, başını tutup yere düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi ve ölümünü normal olarak değerlendirip olay yerinden ayrıldı. Ardından gelen cenaze aracının şoförü ise, ölüm raporu olmadığı gerekçesiyle cesedi götüremeyeceğini söyledi.

Cesedin yerden kaldırılmaması, mahallelilerin tepkisine yol açtı. Vatandaşların ihbarıyla gelen polisler de, acil sağlık görevlilerini yeniden çağırıp olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri ile cenaze aracı şoförünün birbirini suçlayıp tartıştığı sokakta üzeri battaniyeyle örtülen kızın cesedi, polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından hazırlanan tutanakla, 5 saatin ardından tabuta konulup cenaze aracına taşındı. Bekar olan genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.