Hastaneden sosyal mesafeye 'sarımsaklı' önlem

Beypazarı Devlet Hastanesi, çalışan personelin sosyal mesafeye dikkat etmesi için ilginç bir önlem aldı. Hastane yönetimi, personelini korumak amacıyla yemekhanede sarımsak seçeneği sundu. Böylece yenilecek bir diş sarımsak ile personeller arasında sosyal mesafenin korunması amaçlandı.

Öte yandan Beypazarı Devlet Hastanesinde çocuk hastalara moral desteği için odaların duvarları çizgi film karakterleri ile süslendi. (İHA)