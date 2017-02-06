Hastaneden mağduru teşhir eden uygulama: 'Tecavüze uğramış hasta' sarı alanda bekleyecek!

Mersin Toros Devlet Hastanesi skandal bir uygulamaya imza attı. Acil Servis’te hastaların aciliyetine göre sıralanan bekleme yerlerinin belirtildiği triyajda, “Tecavüze Uğramış Hasta” ibaresi kullanıldı. Mersin Tabip Odası Başkanı Ful Uğurhan, "Sorun şu ki; bu uygulama halka ilan edildiğinde hastanın mahremiyetinin korunma ilkesi çiğnenmiş oluyor" dedi. Psikolog Fahriye Cengiz "Toplum, tecavüzcüden çok tecavüz mağduruna odaklanıyor. Bir de böyle hasta tanımlamasıyla algılar çarpıtılıyor" diye konuştu.

Evrensel'den Turan Dal'ın haberine göre, Mersin Toros Devlet Hastanesi ‘Sarı Alan’da beklemesi gereken “baş ağrısı, karın ağrısı, böbrek ağrısı” gibi hastalar arasına "Tecavüze Uğramış Hasta" ibaresini aldı.

Mersin Tabip Odası Başkanı Ful Uğurhan, Psikolog Fahriye Cengiz ve Mersin Kadın Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Canan Yüce uygulamaya tepki gösterdi.

"Damgalanma korkusu olabilir"

Mersin Tabip Odası Başkanı Uğurhan, triyajın tıbben doğru, acil hastaların kendi aciliyetlerine göre sırayla müdahale edilmeleri için gerekli bir uygulama olduğunu ancak bunun hekimlerin işlerini yaparken hata yapmalarının önüne geçmek açısından kullanılan bir yöntem olduğunu belirtti.

Uğurhan, "Sorun şu ki; bu uygulama halka ilan edildiğinde hastanın mahremiyetinin korunma ilkesi çiğnenmiş oluyor. ‘Sarı alan’da ilan edilen ‘tecavüze uğramış hasta’ ibaresi kişilerin damgalanmasına yol açacağından etik açıdan çok sakıncalı bir durum yaratıyor. Bu durum tecavüze uğramış kişiyi hastaneye başvurmaktan alıkoyabilir. O nedenle triyajda ‘Tecavüze Uğramış Hasta’ tabirinin yazılı bulunduğu görsellerin herkesin göreceği şekilde asılması doğru değildir. Yani tecavüze uğramış kişi o sarı alanda beklediğinde deşifre olma endişesini taşır. Bir başka şekilde baş ağrısından gelen bir hastaya ‘Acaba tecavüz mağduru mu?’ düşüncesiyle bakılabilir” şeklinde konuştu.

"Tecavüz ağır bir travmadır"

Böyle bir ihtiyaç varsa diğer hastanelerde neden bu uygulamanın olmadığını sorgulayan Psikolog Cengiz, “Sağlık politikaları niye her yerde aynı uygulanmıyor? Tecavüz ağır bir travmadır. Tecavüze uğramış kişinin bulunması gereken yer o sarı bölge değil daha acil alandır. Tecavüz sonrası hastaneye başvurmuş birinden bulguların hemen elde edilmesi gerekir” dedi.

"Hasta tanımlamasıyla algı çarpıtılıyor"

"En önemli nokta tecavüzün diğer sıradan ya da kendiliğinden oluşan hastalıklarla aynı kategoride yer alıyor olmasıdır" diyen Cengiz, "Zaten toplum, tecavüzcüden çok tecavüz mağduruna odaklanıyor. Bir de böyle hasta tanımlamasıyla algılar çarpıtılıyor. Böylesi bir uygulama, tecavüzü yaşayan kişide daha büyük problemlere sebebiyet verecekken, diğer insanların zihninde ise durum normalleştirilir" ifadelerini kullandı.

"Tecavüze uğramış kişiyi hastaneden uzaklatırabilir"

Hastanenin uygulamasına tepki gösteren Mersin Kadın Platformu üyesi Canan Yüce ise tecavüze uğramış kişiyi hasta olarak görmenin yanlış olduğunu ifade etti. Yüce, böylesi bir durumun tecavüzü olağanlaştırmak anlamına geldiğini vurguladı. Yüce, acil servisteki bu ifadenin tecavüz mağdurlarını toplumsal baskı sebebiyle hastanelere başvurmaktan alıkoyabileceğini söyledi.