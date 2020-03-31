Hastaneden kaçmıştı; Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tokat’ta Koronavirüs (Covid-19) şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, hayatını kaybetti.

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde Koronavirüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü. (74), hayatını kaybetti. Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Hayatını kaybeden A.Ü.'nün cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı. Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkati çekti. Eşi H.Ü.’nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.



