‘Hastanedeki su baskını 2 hastanın canına mal oldu'

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Su baskınının ardından görevliler hastaları sedyelerle ambulansa taşıyarak başka bir hastaneye gönderdiler. MilliyetHasta yakınları ile Ankara Tabip Odası, baskın nedeniyle bodrum katta bulunan yoğun bakım servisini su bastığını ve bu yüzden can kayıpları olduğunu öne sürerken, hastane yönetimi 2 hastanın hayatını kaybettiğini doğruladı, ancak ölüm nedenlerinin su baskınıla ilgisi olmadığını savundu.16 Ekim gecesi Ankara’da etkili olan sağanak yağış, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini de etkiledi.Hastanenin enerji santralini de su basarken hastaların bir kısmı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye giden yol da kısmen sular altında kalırken hasta nakleden ambulanslar da zor ilerleyebildi.O gece 2 hastanın yoğun bakımı su basmasıyla hayatını kaybettiği öne sürüldü. Yoğun bakımdaki solunum cihazlarının bir kısmının jeneratörünün olmadığı, elektriğin kesilmesi sonucu cihazların çalışamaz hale geldiği, bunun ardından 3 hastanın hayatını kaybetttiği, bunlardan bir tanesinin hayata döndürüldüğü öne sürüldü.Ankara Tabip Odası Başkanı Bayazıt İlhan, “3 can kaybı var. Daha da fazla olduğundan da söz edenler var. Konunun aydınlatılması için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne de başvurduk” dedi.Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Metin Doğan da Milliyet’e yaptığı açıklamada, baskın gecesi yoğun bakımda 2 ölüm olayının yaşandığını doğrularken, ölümlerin nedeninin sel olmadığını öne sürdü.