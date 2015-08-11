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Yaşam

'Hastanede her ne ile uğraşıyorsan, eminim zordur; o yüzden senin yerine arabana yazılan cezayı ödedim'

Bebeği ile birlikte hastaneden taburcu olan kadının arabasına yazılan park cezası, hiç tanımadığı biri tarafından ödendi

11 Ağustos 2015 22:22

9 haftalık bebeği ile hastaneden ayrılan kadın arabasının camında hem bir trafik cezası fişi hem de bir yabancı tarafından yazılmış bir not buldu. Notta, "Merhaba, arabana park cezası kesildiğini gördüm, hastanede her ile uğraşıyorsan eminim yeterince zordur, o yüzden senin yerine ödedim cezayı. Umarım her şey daha iyi olur!" yazıyordu.

Radikal'de yer alan habere göre, Canberra Mums isimli bir Facebook sayfasının yöneticisi olan kadın, bebeğiyle birlikte hastaneden ayrıldığında onu bir sürpriz bekliyordu. Arabasının camına bırakılmış trafik cezasının üstünde tanımadığı biri tarafından yazılmış bir not vardı. "Merhaba, arabana park cezası kesildiğini gördüm, hastanede her ile uğraşıyorsan eminim yeterince zordur, o yüzden senin yerine ödedim cezayı. Umarım her şey daha iyi olur!" notunu bulan kadın, Facebook'ta bu notu paylaşarak, altına şu notu düştü:

 

 

"Birkaç gündür 9 haftalık oğlumla hastanedeydik. Bugün taburcu oldum ve arabamın yanına gittiğimde park cezası fişini gördüm. Hastanedeki günlerden sonra bir trafik cezası sahiden en son ihtiyacım olan şeydi. Zarfı açtığımda fişin yanında Laura isimli iyi bir kadın tarafından yazılmış bu notu buldum. Umarım Laura bunu görür ve yaptığı şeyin ne kadar güzel olduğunu ona anlatabilirim. Çok teşekkür ederim!’

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