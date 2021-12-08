Hastanede hakkında beyaz kod verilen kişinin maske takmadığı için üniversitede de uyarıldığı ortaya çıktı

Annesiyle gittiği Sakarya'da Yenikent Devlet Hastanesi'nin acil servisinde maske takmayı reddeden ve doktorun hakkında beyaz kod verdiği S.İ.Ş.'nin okuduğu üniversitede de maske takmadığı için uyarıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'da özel bir üniversitede moda tasarın bölümünde eğitim gören Selin İ.Ş.'nin daha önce de okuduğu üniversitede hocaları ve dekanlık tarafından maske takmadığı gerekçesiyle uyarıldığı, derse ve dekanlık odasına kabul edilmedi.

Anne kız hakkında beyaz kod veren doktor Olcay Yeşil, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Dünyayı sarsan Covid'e karşı biz sağlık çalışanları büyük bir gayretle savaşırken, bu olaylarla da karşılaşıyoruz. Bu anne-kız acile gelene kadar hastanemizde güvenlikte, hastaneye girişte en az 4 kez uyarılmışlar. En son acil serviste sarı alan içerisinde de ben uyardım. Ama ısrarla maske takmadılar." dedi.

Doktor Yeşil, "Ne amaçla geldiklerini bilmiyorum ama ben bu olayın provoke amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ısrarla maske uyarısı yaptığım halde bana 'bizi muayene etmeyecek misiniz' sorusunu yönelttiler. Ben maske uyarısı yaparak, hem sağlık çalışanlarımızı, hem kendimi, hem de onların korunması için uyarıda bulundum. Ama maalesef ısrarla takmadılar. Muayene edildi. Gözünde bir lens bulgusuna rastlanmadı. Poliklinik muayenesi önerilerek, hasta acilden gönderildi" dedi. Olayın ardından inanılmaz destek geldiğini belirten Dr. Yeşil "Telefonlarım hiç susmadı. Herkese çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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