Hastanenin acil servisinde maske takmayı reddeden anne kıza doktor beyaz kod verdi

Sakarya'da Yenikent Devlet Hastanesi'ne muayene olmaya gelen anne ile kızı, hastaların olduğu alanda maske takmayı reddetti, acil serviste görev yapan doktor beyaz kod verdi. Doktorun uyarılarına ise anne ve kızı "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştük böyle bir maske takma zorunluluğumuz yok. Maske takmamak bizim anayasal hakkımız. Annemi muayene etmeden dışarı çıkmayacağım” diye cevap verdi.

Gözünün arkasına lens kaçtığı için acil servise gelen anne ve kız maske takmamaları üzerine doktor tarafından uyarıldı. Bunun üzerine anne ve kızı doktorun uyarılarını dikkate almadı ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Maske takmayı reddeden anne ile kıza doktorun ardından hastane polisi müdahale etti.

"Beyaz kod veriyorum"

Anne ile kızını, doktor şu sözlerle uyardı:

“Maskesiz olarak durmanız doğru değil. Kimsenin sağlığını tehdit edemezsiniz maske takmanız gerekiyor. Hastaların izni olmadan burada video çekiyorsunuz. Hastanınız muayene olacaktır ama maske takması gerekiyor. Beyaz kod veriyorum ve sizi dışarı alabilir miyim? Burası muayene alanı diğer insanların hakkına giremezsiniz. Hastayı muayene edeceğim ama maskeyi takması gerekiyor."

"İznimiz var"

Bunun üzerine maske takmamakta direnen hasta yakını şöyle cevap verdi:

“Biz maske takmayacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştük böyle bir maske takma zorunluluğumuz yok. Biz hiçbir yerde maske takmıyoruz, maske takmamak bizim anayasal hakkımız. Annemi muayene etmeden dışarı çıkmayacağım, bekleme alanında beklemeyeceğim.”

Beyaz Kod nedir?

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır. Sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.