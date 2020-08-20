"Hastanede geçirilen süre kısalıyor": Meme kanseri tedavisinde 'çığır açan' yöntemin uzun vadeli sonuçları olumlu çıktı

Meme kanseri tedavisinde süreci hızlandıracak, tek bir radyoterapi seansıyla tedavi sağlayacak yönteme dair uzun vadeli araştırmalar sonuçların olumlu olduğunu gösterdi. Araştırmayı yürüten profesör Jayant Vaidya, yeni tedavinin hastanede geçirilen süreyi kısalttığını söyledi.

Independent'ın aktardığı habere göre, BMJ isimli dergide yer alan çalışma, University College London'dan bilim insanlarının geliştirdiği tedavi yöntemini konu aldı. Araştırmacılar, meme kanserine karşı tek doz uygulanan Targeted Intraoperative Radiotherapy (TARGIT-IORT) isimli yöntemin uzun vadeli sonuçlarını inceledi.

Araştırmanın baş yazarlarından Profesör Jayant Vaidya, "TARGIT-IORT ile kadınlar meme kanserinde ameliyatlarını ve radyoterapilerini aynı anda tamamlayabilecekler. Bu, hastanede geçirilen süreyi kısaltıyor ve kadınların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor." dedi. Vaidya, uzun vadeli sonuçların pozitif olmasıyla bu tedavi yönteminin daha kolay erişilebilir olmasının yolunun açıldığını söyledi.

Araştırmada sonuçları incelenen 45 yaşından büyük 2 bin 298 kadında 10 hastadan 8'inin daha fazla radyoterapiye ihtiyacı olmadığını çıktı.

.Tek doz uygulanan yöntemde küçük top şeklinde bir cihazla tümörün çıkarılmasıyla doğrudan memede kanserin bulunduğu bölge hedef alınıyor. Tedavi 20 ila 30 dakika arası sürüyor.

Tedaviye dair daha önce yapılan araştırmalar, bu yöntemin daha az radyasyon bağlantılı yan etki ve daha az ağrı sağladığını göstermişti. Konvansiyonel dış ışın radyoterapisi, hastaların tüm meme için yaklaşık 3 ila 6 hafta arasında günlük seans almasını gerektiriyor.