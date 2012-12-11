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Politika

Hastane personelinden hastalara taciz iddiası!

Zonguldak Devlet Hastanesi'nde bir personel hasta takip sisteminden telefon numaralarını bulduğu kadın hastaları arayarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

11 Aralık 2012 13:52

Zonguldak Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki H.K., hasta takip sisteminden telefon numaralarını bulduğu kadın hastaları arayarak ve mesaj atıp taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Zonguldak Devlet Hastanesi’nin psikiyatri servisinde tedavi gören genç bir kız, 20 gün önce polis merkezine başvurup hastanede sağlık memuru olarak çalıştığını söyleyen bir kişinin kendisini arayarak ve mesaj atarak tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Kısa süre sonra aynı serviste tedavi gören başka bir kadın hasta da aynı kişinin telefonla kendisini arayıp rahatsız ettiğini söyledi. Şikayetçi olan 2 kadın hasta da söz konusu kişinin kendilerine gönderdiği, "Çok güzelsin, seninle tanışmak istiyorum, hastaneye gelmen gerekiyor, gelmezsen tedavide yardımcı olamayız" gibi mesajları polise delil olarak sundu.

Polis, hastaların telefon numaralarını hasta takip sistemine girerek bulduğu belirtilen hastanede taşeron firmada çalışan temizlik görevlisi evli ve 2 çocuk babası H.K.’yı takibe aldı. Savcılık talimatıyla GSM şirketinden elde edilen ayrıntılı görüşme listesinde de kendisini şikayet eden kişileri defalarca aradığı belirlenen H.K., dün akşam hastanenin acil servisinde çalışırken polisler tarafından gözaltına alındı.

Hastaneden iş kıyafetleri üzerindeyken çıkarılarak karakola götürülen H.K., şikayetçi olan hastalardan birini tanışmak için aradığını kabul etti. Hastanede görüp beğendiği kişiyi arkadaş olmak için aradığını söyleyen H.K., diğer kişiyle ilgili suçlamaları ise kabul etmedi. H.K., karakoldaki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hastane Müdürü Mehmet Hamzaçebi, H.K.’nın taşeron firmanın işçisi olduğunu ve 2005’ten bu yana hastanede çalıştığını söyledi. Hamzaçebi, H.K.’nın hastaların telefon numaralarını sistemden öğrenmesinin mümkün olmadığını, hastaların refakatçılarından almış olabileceğini kaydetti


 

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