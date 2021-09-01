Hastane bahçesinde fenalaşan Güllü Gülfidan’a müdahale edilmediği, dakikalarca ambulans beklendiği iddia edilmişti; İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

Bursa Şehir Hastanesi'nin bahçesinde kalp hastası Güllü Gülfidan’ın (66) fenalaşıp yaşamını yitirmesi olayına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Vatandaşların iddiasına göre, Gülfidan 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulmadan müdahale edilemeyeceğini söyleyen hastane görevlileri müdahale etmemiş; dakikalarca ambulans beklenmişti. İhbar üzerine hem 112 hem de hastanenin Mavi kod ekibinin olay yerine yönlendirildiği belirtilen ağlık müdürlüğünün açıklamasında, “Bakanlığımızca olayla ilgili ayrıntılı inceleme başlatılmıştır” denildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bursa Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. Kalp rahatsızlığı bulunan Güllü Gülfidan, muayene için geldiği hastane bahçesindeki bankta otururken fenalaştı. Yere düşen Gülfidan için yakınları hastaneye giderek doktorlardan yardım istedi. Gülfidan’ın olay yerindeki yakınlarının iddiasına göre, hastanedeki doktorlar bahçeye çıkarak, yardım etmedi. Bunun üzerine 112 Acil’e yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gülfidan’a kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan Gülfidan, yaklaşık 400 metre uzaklıktaki aynı hastanenin acil servisine götürüldü. Güllü Gülfidan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sağlık ekibinin Gülfidan’a müdahalesi ve hastane bahçesinde toplanan kalabalığın tepkisi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

İl sağlık müdürlüğünden alçıklama

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden bugün olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İhbar üzerine, 112 ekiplerinin yanı sıra, hastanenin Mavi kod ekibinin de olay yerine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde acil müdahalenin gecikmesi nedeniyle bir vatandaşımızın vefat ettiği iddiası üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde, kampüs alanı içerisinde saat 10.36 sularında bir vatandaşımızın yere düştüğü ihbarı üzerine 112 ve hastane mavi kod ekipleri olay yerine yönlendirilmiştir. Olay yerine intikal eden 112 ve Mavi kod ekiplerince hastaya gerekli müdahale yapılmış, ancak hasta kurtarılamamıştır. Yapılan incelemede hastanın kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığının bulunduğu ve haftalık takibinin yine Bursa Şehir Hastanesi’nde yapıldığı belirlenmiştir. Bakanlığımızca olayla ilgili ayrıntılı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”