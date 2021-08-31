Hastane bahçesinde fenalaşan kadın için 20 dakika ambulans beklendi

Bursa Şehir Hastanesinde, poliklinik binası önünde yere düşerek başından yaralanan kalp hastası 66 yaşındaki Güllü Gülfidan için 20 dakika ambulans beklendi. Poliklinik önünde yetkililerin müdahale etmediği Gülfidan yaşamını yitirdi.

Hastane bahçesinde bulunan bankta oturan 66 yaşındaki kalp hastası Güllü Gülfidan fenalaşıp yere düşerek başından yaralandı. Kadının yere yığıldığını gören vatandaşlar, hemen hastane personeli ve güvenlik görevlilerine haber verdi. Vatandaşların iddiasına göre, Gülfidan 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulmadan müdahale edilemeyeceğini söyleyen hastane görevlileri müdahale etmedi. Bu sırada vatandaşlar ve güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

112 ekipleri olay yerine çağrıldı.

"Biz tek tek söyledik, ama kimse dışarıdaki hastaya müdahale edemeyeceğini söyledik"

Olayın yaşandığı sırada hastaneye personelinin tedavisi için gelen Sıtkı Helvacı, “Personelimi hastaneye götürmüştüm. Bahçede yerde yatan bir hanımefendi gördük. Yanına gittiğimizde yaklaşık 10 dakikadır yerde yatıyordu. Çağırmışlar ama içeriden kimse müdahale etmiyordu. Biz de tekrar gittik, güvenlik görevlilerine, polise tek tek söyledik, ama kimse dışarıdaki hastaya müdahale edemeyeceğini söyledi. Biz de hastane önüne ambulans çağırdık. Ambulans yaklaşık 20 dakika sonra geldi. Hastanede olduğumuz halde kadına müdahale edilmedi. Burası Bursa’nın en modern ve en büyük hastanesi. Burada bir dram yaşandı. Hanımefendi, kimse müdahale etmediği için göz göre göre öldü. İlk düştüğünde nefes alıyordu. Kimseye müdahale ettirmediler. Çünkü sorumluluk alacağımızı söylediler. Dokunmamızı istemediler. Biz hastayı içeriye taşıyacaktık. İçeriye girdiğimizde, doktorlar da dışarıda olduğu için, biz müdahale edemeyiz dediler. Güvenlik görevlileri de, biz anons geçtik, yapacak bir şeyimiz yok dediler. Ambulans geldiğinde de dışarıdaydılar ve müdahale yaptılar. Tam bir rezaletti” dedi.