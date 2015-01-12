'Hastalıklı ruh hali ve aptalca bir mantık'

Paris’te 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo katliamı sonrası medya devi Rupert Murdoch’un “Müslümanların çoğunluğu barışsever olabilir ama içlerinde büyüyen cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırılana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır” şeklindeki tweeti tartışmaya yol açarken, Türk yetkililerden kınama geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan, Murdoch'ın “hastalıklı bir ruh hali” içinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu tweeti atan kişinin hastalıklı bir ruh hali olmalı diye düşünüyorum. Fransa'daki saldırıları gerçekleştiren zihniyet ne kadar tehlikeli ise bu zihniyet de o kadar tehlikelidir."

Kalın: Aptalca bir mantık!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, kişisel Twitter hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Murdoch, Paris’teki saldırılardan 1.6 milyar Müslüman’ın sorumlu olduğunu söylemiş. Tıpkı bütün Batılıların iki Dünya Savaşı’ndan, Yahudi soykırımından ve Hiroşima’dan sorumlu olduğu gibi mi? Aptalca bir ırkçı mantık!”