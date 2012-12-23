Hastalıklardan korunmanın en iyi yolu, 'burnu açık ve temiz tutmak'

Uzmanlar, soğuk algınlığı, nezle, grip sinüzit ve bronşit gibi hastalıklardan korunmanın yolunu, "burnu temiz ve açık tutmak" olarak belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı, nezle, grip, sinüzit, bronşit gibi solunum sistemini ilgilendiren hastalıklar ortaya çıkmaya başladı.

Tedavi edilmediği zaman ölümlere kadar giden bu hastalıklardan korunmanın yolu burnu temiz ve açık tutmaktır” dedi.

Prof. Dr. Yorulmaz, kış aylarında solunum yolu hastalıklarının, genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin önlem alınmadığı sürece birçok kişiyi yakaladığını vurgulayarak, soğuk havaların, kişinin bağışıklık sistemini düşürdüğünü ancak burnun bağışıklık sistemine hava yoluyla temas edecek mikropları engellediğini belirtti.

'Ölümlerden bile koruyabiliyor'

Yorulmaz, “Tedavi edilmediği zaman ölümlere kadar giden bu hastalıklardan korunmanın yolu, burnu temiz ve açık tutmaktır. Özellikle bu hastalıklara hem yakalanma hem de bu hastalıkların ciddiyeti açısından daha hassas olan bebekler, gebeler, kalabalık grupların bir arada bulunduğu okullardaki çocuklar, bağışıklığı zayıflamış olan yaşlılar, kronik hastalığı olanlar için şimdiden önlem alınmalıdır” diye konuştu.

Yorulmaz, burnun açık ve temiz tutulmasının, zatürre gibi daha ciddi hastalıklar ve mevcut hastalıkların ilerlemesi hatta ölümlerden de koruyabileceğine dikkati çekerek, burnun insan vücudunda fizyolojik ve psikolojik etkisinin bulunduğunu bildirdi.

'Burun, alerjiyi de önlüyor'

Bazı zararlı, alerji yapabilen yabancı maddelerin solunum yoluna girmeden hızla dışarı atılmasını sağlayan hapşırığın da burnun akciğerleri korumasına yardım eden bir refleks olduğunu ifade eden Yorulmaz, “Akciğerlerin baş yardımcısı burun, alerjiyi de önlüyor.

Sağlıklı ve tıkalı olmayan bir burun başta akciğerler olmak üzere sağlığı böylesine korumada önemli görevler üstlenirken. Sağlığı bozulduğunda ya da tıkandığında ciddi hastalıklara ya da pek çok mevcut hastalığın kronikleşmesine, daha ağır daha ciddi bir hale gelmesine neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yorulmaz, burnu etkileyen sorunların aynı zamanda tat alma duyusunu da olumsuz etkilediğini anlatarak, burun tıkalı iken yenilen yemeklerden, açık olduğu zaman kadar tat alınamadığını kaydetti.

Burun tıkanıklığı nedeniyle gece ağzı açık uyumanın kişinin uyku kalitesini bozacağını aktaran Yorulmaz, burnu tıkalı kişilerin pek iş yapmasa da kendini yorgun hissedeceğini söyledi.

'Burun içi, tuzlu su ile temizlenmelidir'

Burna dokunmadan önce ellerin yıkanması gerektiğini bildiren Yorulmaz, mendille temizlemenin burun temizliği açısından yeterli olmadığını belirtti.

Kişinin burun çekintileri yerine temiz bir lavaboda 3 ila 5 dakika arasında burun temizliği yapması gerektiğini anlatan Yorulmaz, “Vücudumuzun normal bir organı gibi gördüğümüz ve dış etkilere açık olan burun aslında iç organlarımızın seyri açısından oldukça önemlidir.

Burun, dış ortamlardaysak mendille temizlenmelidir. En rahat ve sağlıklı temizleme yöntemi ise burun içi, tuzlu su ile temizlenmelidir” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yorulmaz, sigara dumanının burun içindeki hayati fonksiyonlara etki eden bir takım hareketlerin önüne geçtiğini belirterek, kişilerin sağlık açısından bir an önce sigarayı bırakması gerektiğini kaydetti.