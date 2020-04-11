Hastalık belirtisi gösteren asistan doktor çalıştırıldı; en az 7 doktorda virüs tespit edildi

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan bir ihmalin, Ortopedi Servisi’nde birçok sağlık çalışanına Koronavirüs bulaşmasına neden olduğu öğrenildi. İtalya’dan gelen ve karantinaya alınan annesiyle yaşayan asistan doktor Kürşat Demir, hastalık belirtileri göstermesine karşın klinik şefi Doç. Dr. Önder Ersan tarafından çalıştırılmaya devam ettirildi. Durumu ağırlaşan Demir’in testi pozitif çıkarken en az 7 doktorda da hastalık tespit edildi. Bu nedenle servis iki hafta kapatıldı.

Çalıştığı süreçte ateşi yükselen, birçok belirti gösteren Demir’e, ameliyathanelerde ve polikliniklerde görev verildi. Durumu daha da kötüleşen Kürşat Demir, çalışanların araya girmesi ve ısrar etmesi üzerine hastaneye yatırıldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre test sonucu pozitif çıkan Demir’in tedavisi sürerken Ortopedi Servisi’nde çalışan bazı doktorlarda da hastalık belirtileri çıkmaya başladı. Yapılan testler sonucu klinik şefi Önder Ersan’ın da arasında bulunduğu 7 doktorun Koronavirüs taşıyıcısı olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölüm iki hafta kapatıldı ve şüpheli çalışanlar karantinaya gönderildi.

Testi pozitif çıkanlar, önce kapatılan Çocuk Hastanesi’nde karantinaya alındı, daha sonra buranın yetersiz olması nedeniyle yeniden hastaneye nakledildi. Karantina nedeniyle kapıtılan Ortopedi Servisi’nin ara yoğun bakımının Önder Ersan için özel olarak açıldığı, çalışanların tepkisi üzerine Ersan’ın başka hastaneye gönderildiği belirtildi.

2 haftalık süre sonunda servis yeniden hizmete açıldı. Hastalığın ilk başladığı dönemde yapılan toplantıda, sağlık çalışanlarına “Bir iki kişi hasta oldu diye ortalığı velveleye vermeyin. Hastalık öyle kolay bulaşmıyor. Beğenmiyorsanız çıkıp gidin” denildiği iddia edildi.

Konuyu sormak için aradığımız başhekim ve üç yardımcısının telefonlarına gün boyunca ulaşılamadı. Bu süreçte hastalığı yenen Kürşat Demir, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık eşliğinde, plazma örneği verdi.