T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Hastalığı yenen Avril Lavigne, sahnelere döndü

Fly isimli şarkısını seslendiren Lavigne, ölümcül Lyme hastalığıyla yaptığı amansız savaştan zaferle çıktıktan sonra ilk kez sahne aldı

01 Ağustos 2015 12:43

30 yaşındaki pop-rock yıldızı Avril Lavigne, Cumartesi günü Los Angeles'ta yapılan 2015 Özel Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sahneye çıktı. 

Fly isimli şarkısını seslendiren Lavigne, ölümcül Lyme hastalığıyla yaptığı amansız savaştan zaferle çıktıktan sonra ilk kez sahne aldı.

Gizemli hastalığını geçtiğimiz ay açıklayan, yataklara düştüğünü ve ölümden döndüğünü göz yaşları içinde anlatan Lavigne, büyük yol kat etti ve şimdi tam iyileşmeye çok yakınlaştı.

Kanadalı yıldız, performansının ardından Instagram'da paylaştığı fotoğrafla sahneye çıkmasından ötürü duyduğu minnettarlığı ve heyecanı ifade etti.

ETİKETLER

avril lavignekonserkanadahastalıkhaber

İlgili Haberler

Avril Lavigne evlendi

Avril Lavigne ile Nickelback grubunun solisti Chad Kroeger Fransa’da evlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24