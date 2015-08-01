Hastalığı yenen Avril Lavigne, sahnelere döndü

30 yaşındaki pop-rock yıldızı Avril Lavigne, Cumartesi günü Los Angeles'ta yapılan 2015 Özel Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sahneye çıktı.

Fly isimli şarkısını seslendiren Lavigne, ölümcül Lyme hastalığıyla yaptığı amansız savaştan zaferle çıktıktan sonra ilk kez sahne aldı.

Gizemli hastalığını geçtiğimiz ay açıklayan, yataklara düştüğünü ve ölümden döndüğünü göz yaşları içinde anlatan Lavigne, büyük yol kat etti ve şimdi tam iyileşmeye çok yakınlaştı.

Kanadalı yıldız, performansının ardından Instagram'da paylaştığı fotoğrafla sahneye çıkmasından ötürü duyduğu minnettarlığı ve heyecanı ifade etti.