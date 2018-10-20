Hastalığı Fransa'da 10 yıl teşhis edilemedi, Türkiye'de çare buldu

Fransa'da yaşayan ve yaklaşık 10 yıldır başında uyuşukluk ve görmede bulanıklık gibi şikayetleri olan Hüseyin Karakaya'nın şah damarının tıkalı olduğu ortaya çıktı. 60 yaşındaki Karakaya, Fransa'da şah damarının tıkalı olduğu 10 yıl boyunca tespit edilemeyince memleketi Sivas'a geldi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, Karakaya'nın kasığından girilerek beyin damarına stent takıldığını ve beyinde yüzde 90 tıkalı olan damarı açtıklarını ifade etti. Dr. Erdoğu malzemenin pahalı olması nedeniyle bu işlemin nadir yapıldığını belirtti.

Beyin damarı yüzde 90 tıkalı çıktı

Evli 3 çocuk babası Hüseyin Karakaya, yaklaşık 10 yıldır başında uyuşukluk ve görmede bulanık yaşıyordu. Fransa'da kendisine teşhis koyulamayınca tedavi için memleketi Sivas'a geldi. Burada muayene olan Karakaya'ya beynindeki şah damarının yüzde 80-90 oranında tıkanık olduğu teşhisi konuldu. Yaklaşık 15 dakika süren yöntemle beynine stent takılan Karakaya sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

"Fransa'da 10 yıldır teşhis edilemedi"

Yapılan işlem sonrası kendisini gençleşmiş hissettiğini belirten Karakaya "Kafamda uyuşukluk vardı. Yıllardır çekiyordum ve yeğenime randevu aldırdım. Fransa'da acilde 12 saatte ancak bana sıra geliyordu, burada beni 12 saatte ayağa kaldırdılar. Allah razı olsun doktorumuzdan ve ekibinden. Çok mutluyum ve ayaktayım. Ondan önce başım uyuşuyordu, gözümün biri bulanık görüyordu, şimdi bir şey hissetmiyorum. Kendimi sanki 18 yaşında gibi hissediyorum. Dün yapıldı, bugün ayağa kalktım. Fransa'da 10 sene hastaneye gittim geldim hastalığımı bulamadılar. Kalbime baktılar, bir şey bulamadılar. En sonunda felç kalacağımı ya da Alzheimer olacağımı düşünüyordum" dedi.

