Hastalara kötü haber

1 Ekim 2009'dan itibaren sağlık hizmetlerinde katılım payının aynı rahatsızlıkla başvurulan her hastane için ayrı ayrı alınacağını belirtildi.



Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin, sağlık hizmetlerinde katılım payına ilişkin yapılan yeni uygulamada aynı şikayetten birden fazla hastaneye başvurulması halinde hepsi için ayrı ayrı katılım payı ödeneceğini belirterek, “Vatandaşlarımız tedavi olacakları hastaneyi titizlikle seçsinler ve sadece seçtikleri hastanede tedavi olsunlar. Başka yere giderlerse ikinci bir rakamla karşı karşıya gelirler” diye konuştu.



Sağlık hizmetlerinde tasarrufa gitmek ve usulsüzlükleri ortadan kaldırmak için böyle bir uygulamanın hayata geçirildiğini aktaran Keskin, bazı hastaların aynı şikayet için günde 3-4 doktora gittiğini öne sürdü.



Üniversite ve eğitim hastanelerine basit hastalıklar için de gidilmesinin buralarda yığılmaya yol açtığını belirtenKeskin, uygulama ile söz konusu yığılmanın birinci basamak sağlık kuruluşlarına dağıtılacağını savundu. Üniversite ve eğitim hastanelerine sadece ilaç yazdırmak için gidilse bile devlete 20-25 TL civarında maliyeti olduğunu anlatan Keskin, bu rakamın sağlık ocağı ve aile hekimlerinde 1 TL'ye düştüğünü dile getirdi.



Özel hastaneler devam etmeli



Keskin, uygulama ile birlikte özel sağlık kuruluşlarının SGK ile olan sözleşmelerini feshetmesi kararının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:



“Biz özel sektörü önemsiyoruz. Sağlık hizmetlerinin niteliğinde güzelleşme sağladılar. Devam etmesi gerekiyor. Bu kuruluşlar makine, teçhizat anlamında da büyük yatırımlar yaptılar. Dolayısıyla nitelikli hastalıklarla uğraşmaları gerekiyor. Birinci basamaktan alacağımız hizmeti onlardan almamamız gerekiyor. Bizim bir amacımız da bu.”



Uymayana 10 bin TLceza



Katılım paylarının yönetmeliğe uygun alınmaması halinde her bir yanlış eylem için 10 bin TL ceza verileceğini açıklayan Keskin, günlük ceza limitinin 50 bin TL'yi geçmeyeceğini ve denetimleri arttırarak sektörün kendini disipline etmesini sağlayacaklarını aktardı. Keskin ayrıca, vatandaşların maaşlarından yapılan kesintileri takip etmelerini ve usulsüzlük halinde kuruma başvurmalarını istedi.



Uygulama ne içeriyor?



- Sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı merkezleri gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve aile hekimliği muayenesinde alınmayan katılım payı, 2 TL olarak alınacak ve reçete ile eczaneye müracaatta ödenecek.

Birinci basamak kuruluşlarda reçete alınmayacaksa katılım payı ödenmeyecek.

- Devlet, üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri gibi ikinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayenelerde 8 TL'lik katılım payı ödenecek. Kurumdan gelir ve aylık alanlar için 5 TL'si maaşlardan, 3 TL ise eczaneden tahsil edilecek.

- Özel sağlık kuruluşlarında ise 15 TL katılım payı ödenecek, kurumdan gelir ve aylık alanlar için 12 TL'si maaştan kesilecek, 3 TL ise eczanede ödenecek.

- İkinci ve üçüncü basamaktaki özel ve resmi sağlık kuruluşlarında reçete ile eczaneye müracaat edilmeyecekse katılım payında 3 TL indirim yapılacak.

- Hastanelerde iş kazası, meslek hastalığı, diyaliz ve acil poliklinik muayenelerinde katılım payı alınmayacak.