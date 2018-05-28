'Hastalar, MS ataklarını tetiklemeden yazın D vitamini depolayabilir'

KAYSERİ, (DHA) - NÖROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, D vitaminin, Multipl Skleroz (MS) hastalığı üzerindeki etkisine ilişkin \"Hastalar, MS ataklarını tetiklemeden, yaz aylarında yeterince D vitamini depolayabilir. Ayrıca ilaç olarak alınacak D vitamininin doktorun önerdiği dozlarda kullanılması önemli\" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hüseyinoğlu, MS\'in, bağışıklık sistemindeki bozukluğa bağlı olarak beyinde ve omurilikte çok sayıda plağın oluşması sonucu gelişen bir hastalık olduğunu söyledi. MS\'in nedenlerinin halen ortaya konulamadığını belirten Doç. Dr. Hüseyinoğlu, \"MS hastalarında D vitamini eksikliğine sıkça rastlanması da özellikle uzun süredir dikkatleri MS ve D vitamini ilişkisine topluyor. Çoğunlukla genç erişkin çağda ortaya çıkan MS, bugün dünyada yaklaşık 2.3 milyon insanı etkileyen bir sorun. Beyinde etkilenen bölgeye göre, belirtiler kişiye göre farklılaşabiliyor. Erken dönemde tedavi edilmemesi durumunda yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemesi MS’in önemini de artırıyor. Özellikle son 10 yılda MS’in tedavisine yönelik umut verici gelişmeler olmakla birlikte hastalıkla yaşayanlar için atakları önleyebilmek de son derece önem taşıyor. MS’in başlangıç aşamasında nörolojik bulguların bazı hastalarda kendiliğinden düzelmesi hekime başvuruyu dolayısıyla erten tanıyı geciktiriyor\" diye konuştu.

Hastalığın belirtilerinin ve şiddetinin de kişiden kişiye değiştiğini dile getiren Hüseyinoğlu, MS hastalarında ortaya çıkan bulgulara ilişkin şunları kaydetti:

\"Vücudun bir tarafındaki kol ve bacakta veya her iki bacakta birden uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme, güç kaybı, spazm, kas sertliği, kramp, görme kaybı, çift görme, idrar kaçırma ve idrar aciliyeti, konuşma bozukluğu, cinsel fonksiyon bozuklukları, denge kaybı, yorgunluk, depresyon görülebiliyor.\"

MS ataklarını kontrol etmenin en önemli yolunun, atakları önleyici tedavilerin düzenli uygulanması olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hüseyinoğlu, \"Hastalar MS ataklarını tetiklemeden, yaz aylarında yeterince D vitamini depolayabilir. Ayrıca düzenli uyumak, az yağlı ve sebze yönünden zengin beslenmek, yaş grubu ve fizikse uygunluğa göre spor yapmak, stresten kaçınmak, sigara içmemek ve düzenli doktor kontrolü de ataklardan korunmada önem taşıyor. Ayrıca ilaç olarak alınacak D vitamininin doktorun önerdiği dozlarda kullanılması önemlidir\" diye konuştu.

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