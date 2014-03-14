Hasta mahkûm Hasan Kaçar serbest bırakıldı

Adli Tıp'ın "Cezaevinde tek başına kalamaz, tedavisi yapılamaz, cezası altı ay ertelensin" demesine rağmen ısrarla tahliye edilmeyen hasta mahkûm Hasan Kaçar, bugün serbest bırakıldı.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan habere göre, PKK adına eylemlere katıldığı suçlamasıyla müebbet hapis çezasına çarptırılan 29 yaşındaki Kaçar, Rize E Tipi Cezaevi’nde ‘ankilozan spondolit’ adlı hastalığa yakalanmıştı. Durumu ağırlaşınca, ATK’nın hazırladığı 9 Ekim 2013 tarihli rapora istinaden Metris R Tipi Cezaevi’ne götürüldü. Aylarca Metris’te tutulduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Kendisine mevcut hastalığının yanı sıra ‘Chron’ teşhisi kondu.

Tüberküloza da yakalanan Kaçar’ın ilaçlar yüzünden bağışıklık sistemi çöktü. ATK’nın 6 Ocak 2014 tarihindeki raporunda, Kaçar’ın bu koşullar altında cezaevinde kalamayacağı belirtildikten sonra “Cezasının infazının 6 ay süreyle ertelenmesi uygundur” denildi. Fakat bu raporda, “Tek başına yaşamını idame ettiremeyeceği” cümlesinin eklenmesi unutulunca dosya Bakırköy Savcılığı’nca yeniden ATK’ya gönderildi. ATK, 10 Ocak 2014’te yine aynı ‘hata’yı yaptı. Savcılık dosyayı üçüncü kez ATK’ya yolladı. ATK, üçüncü ve son raporunda ise Kaçar’ın tedavisinin cezaevi koşullarında sağlanamadığını ve bu durumun “hayati tehlike oluşturabileceğini, tek başına yaşamını sürdüremeyeceğini ve 6 ay süreyle infaz ertelemesi yapılması gerektiğini” bildirdi.

Bu raporun üzerine tahliyeye kararı vermesi beklenen Savcı Uğur Başar, 24 Şubat’ta verdiği kararında, Hasan Kaçar’ın gastroenteroloji ve romatoloji klinikleri ve mahkum koğuşu bulunan bir hastanede tedavisinin mümkün olduğunu savundu. Adli tıp raporuna göre bu imkânlara sahip bir hastanenin bulunduğunu fakat Kaçar için yer bulunamadığını vurgulayarak “Cezaevi idaresince gerekli takip yapılarak, bu tedavi imkânının her zaman sağlanabileceği gibi, eksikliğin idare tarafından giderilebileceğini” iddia etti.

Başar tahliye için adli tıp raporunun yanı sıra İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nin de “Tahliyesi toplum güvenliği açısından tehlike oluşturmaz” şeklindeki olumlu görüşünün gerektiğini belirtti. İstanbul Emniyeti’nden yalnızca, Kaçar’ın cezaevindeyken açlık grevine katıldığına ilişkin bilgi verildiğini anlatan Kaçar, ‘ısrarlı sorulara’ rağmen “Toplum açısından tehlike oluşturup oluşturmayacağı yönünde görüş belirtilmediğini” kaydetti.