T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasta mahkûm Hasan Kaçar serbest bırakıldı

19 yaşında PKK davasından tutuklanarak cezaevine konulan ankilozan spondolit hastası Hasan Kaçar serbest bırakıldı

14 Mart 2014 19:40

Adli Tıp'ın "Cezaevinde tek başına kalamaz, tedavisi yapılamaz, cezası altı ay ertelensin" demesine rağmen ısrarla tahliye edilmeyen hasta mahkûm Hasan Kaçar, bugün serbest bırakıldı.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan habere göre, PKK adına eylemlere katıldığı suçlamasıyla müebbet hapis çezasına çarptırılan 29 yaşındaki Kaçar, Rize E Tipi Cezaevi’nde ‘ankilozan spondolit’ adlı hastalığa yakalanmıştı. Durumu ağırlaşınca, ATK’nın hazırladığı 9 Ekim 2013 tarihli rapora istinaden Metris R Tipi Cezaevi’ne götürüldü. Aylarca Metris’te tutulduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Kendisine mevcut hastalığının yanı sıra ‘Chron’ teşhisi kondu.

Tüberküloza da yakalanan Kaçar’ın ilaçlar yüzünden bağışıklık sistemi çöktü. ATK’nın 6 Ocak 2014 tarihindeki raporunda, Kaçar’ın bu koşullar altında cezaevinde kalamayacağı belirtildikten sonra “Cezasının infazının 6 ay süreyle ertelenmesi uygundur” denildi. Fakat bu raporda, “Tek başına yaşamını idame ettiremeyeceği” cümlesinin eklenmesi unutulunca dosya Bakırköy Savcılığı’nca yeniden ATK’ya gönderildi. ATK, 10 Ocak 2014’te yine aynı ‘hata’yı yaptı. Savcılık dosyayı üçüncü kez ATK’ya yolladı. ATK, üçüncü ve son raporunda ise Kaçar’ın tedavisinin cezaevi koşullarında sağlanamadığını ve bu durumun “hayati tehlike oluşturabileceğini, tek başına yaşamını sürdüremeyeceğini ve 6 ay süreyle infaz ertelemesi yapılması gerektiğini” bildirdi.

Bu raporun üzerine tahliyeye kararı vermesi beklenen Savcı Uğur Başar, 24 Şubat’ta verdiği kararında, Hasan Kaçar’ın gastroenteroloji ve romatoloji klinikleri ve mahkum koğuşu bulunan bir hastanede tedavisinin mümkün olduğunu savundu. Adli tıp raporuna göre bu imkânlara sahip bir hastanenin bulunduğunu fakat Kaçar için yer bulunamadığını vurgulayarak “Cezaevi idaresince gerekli takip yapılarak, bu tedavi imkânının her zaman sağlanabileceği gibi, eksikliğin idare tarafından giderilebileceğini” iddia etti.

Başar tahliye için adli tıp raporunun yanı sıra İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nin de “Tahliyesi toplum güvenliği açısından tehlike oluşturmaz” şeklindeki olumlu görüşünün gerektiğini belirtti. İstanbul Emniyeti’nden yalnızca, Kaçar’ın cezaevindeyken açlık grevine katıldığına ilişkin bilgi verildiğini anlatan Kaçar, ‘ısrarlı sorulara’ rağmen “Toplum açısından tehlike oluşturup oluşturmayacağı yönünde görüş belirtilmediğini” kaydetti.

ETİKETLER

hasan kaçarmahkumserbestpkkcezaevi19 yaşındahastarize e tipi cezaeviraporeylem

İlgili Haberler

Hasan Kaçar, 260 kişinin öldüğü cezaevlerinde tahliye bekleyen 330 ağır hastadan biri

Ağır hasta mahkum Hasan Kaçar'ın kardeşi, hasta mahpusların kaldığı Metris R Tipi’nde refakatçi olmadığını, hastaların birbirine bakarak yaşamaya çalıştığını söyledi

Hasta tutuklu Hasan Kaçar'a tedavi edilemeyen yeni hastalık teşhisi konuldu

Asiye Kaçar, kardeşinin yakalandığı chorn hastalığının tedavisi olmadığını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24