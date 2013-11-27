Hasta tutuklu Hasan Kaçar'a tedavi edilemeyen yeni hastalık teşhisi konuldu

10 yıldır cezaevinde olan Hasan Kaçar’ın durumu ağırlaştı. Kaçar’a son olarak bir de kronik ve ihtihabi bağırsak hastalığı olan chorn teşhisi kondu. Kaçar’ın ailesi endişeli. Adli Tıp ’ın 1.5-2 ay sonra Kaçar’ı göreceğini ama o kadar vakitlerinin olmadığını söylüyor.

Radikal gazetesinden Umay Aktaş Salman'ın haberine göre, PKK davasından müebbet hapse mahkûm olan 29 yaşındaki Kaçar, ankilozan spondolit hastası. Kaçar, 6 ay önce Adlı Tıp gözetiminden geçmesi için hasta mahpuslar için düzenlenen Metris R Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Yaklaşık 1 aydır hastanede yatan ancak durumu daha da ağırlaşan Kaçar’a ankilozan spondolit hastalığının yanı sıra chron teşhisi kondu. Bu arada ailesi cezaevinden Adlı Tıp Kurumu’nun 3 ay daha gözlem yapacağını öğrendi. Adli Tıp’ın bu kararı verirken chorn hastalığı teşhisini bilmediğini, durumun acil olduğunu vurguluyor.

‘Doktora götürülseydi erken teşhis konulabilirdi’

Chorn, kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığı. Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ya da aynı anda birkaç farklı bölümünde aralıklı iltihaplarla kendini gösteriyor. Kaçar’ın kardeşi Asiye Kaçar, hastalığın tedavisi olmadığını belirterek şöyle konuşuyor:



“Ömür boyu tedavi ve bakım gerektiren ankilozan spondilit vardı şimdi bir de Chorn var. Bu hastalıkda tedavi ve bakım gerektiriyor. Bağırsaklarını dışa alıp büyük apdestini bile poşete yapması planlanıyor. Şu anda ameliyat yapılabilecek gibi değil durumu. Yürüyemiyor, doğru düzgün yiyemiyor. Sıvı şeyler almaya çalışıyor. Eğer doktora götürülmüş olsaydı Chorn teşhisini çok daha önce alabilirdi çünkü birden ortaya çıkan bir hastalık değil. Doktora götürüldüğünde de yatışı olmadığı için hep diğer hastalığı ankilozan spondilit üzerinden bakılmış. Doktorlar, ‘Bu hastanın dönüşü cezaevi olmamalı’ diyor. Adli Tıp ‘3 ay daha gözlemleyelim’ demiş. Bunu yeni öğrendik ama zaten 1 aydır hastanede. 1.5-2 ayı daha var Adlı Tıp’ın gözlem süresinin bitmesine. Oysa durum acil. Adli Tıp’ı beklerken vücudun diğer organlarını da tutabilir chorn. Şu an biyolojik ilaç kullanıyor. İlaçlar ayrıca tüberkülozu olan ağabeyimin bu hastalığını da aktif hale getirecek doktorların söylediğine göre. Öte yandan biyolojik ilaç kullanan kişinin başkalarıyla aynı tuvaleti kullanmaması gerekiyor. Cezaevinde bu tehlike oluşturur.”