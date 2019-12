Hasta farelerin kalbine yama

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, bilim adamları hasta farelerin karnında kalp hücrelerini geliştirdi ve böylece kriz geçiren farelerin kalbini onarmayı başardı.

Dr. Tal Dvir tarafından yürütülen araştırmada bilim adamları, yeni bir yöntem kullanarak laboratuvarda önce yeni dünyaya gelen farelerden alınan kalp hücrelerini büyüttü. Hücreler yeterince büyüdükten sonra farelerin karnına konuldu. Burada hücreler büyümeye devam etti ve kan damarları ağı oluşturdu. Bir hafta sonra yeni hücre karından alınıp zarar gören kalbe nakledildi. 28 gün sonra da "yamadaki kan damarları" zarar gören kalbin damarlarıyla birleşti.

Gazetede yayımlanan makalede, ilk kez laboratuvar hayvanları üzerinde bu tür bir deneyin başarılı olduğu belirtildi.

İsrail'in Ber Şeva Üniversitesi ve ABD'nin Massachusset Teknoloji Enstitüsünden bilim adamlarının İsrail'deki iki hastane ile ortak yaptığı ve kalp krizi geçirenlerin tedavisinde yeni umut ışığı olabilecek araştırma Amerikan "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.