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Yaşam

Hasta buzağıları bidondan kayakla veterinere götürdü

22 Mart 2020 08:25

Erzurum'da yaşayan besici Ramazan Seylan, yollar kapalı olunca, hastalanan iki buzağısını veterinere götürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. 

Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan Ramazan Seylan’ın iki buzağısı hastalandı. Buzağıları battaniyeye saran Seylan, daha sonra onları, bidon parçalarının içine yerleştirip, Palandöken'den aşağıya doğru kaydırarak, indirdi.



Bu sırada pistlerde kayak yapanlar, o anları şaşkınlıkla izledi. Ramazan Seylan'ı pistte durduran birçok kişi, buzağılara hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ise onları severek büyük ilgi gösterdi.

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