Hasta bakıcıdan şizofren hastasına tecavüz

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan özel bir bakımevinde kalan yüzde 86 şifozren hastası 32 yaşındaki S.Ç., bakımevinde çalışan 45 yaşındaki hastabakıcı R.K. tarafından tecavüze uğradı. Olay, S.Ç.'nin karnı şişip hamile olduğu ortaya çıkınca öğrenildi. R.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yüzde 86 şizofren raporu bulunan, bir çocuk annesi S.C., eşinden boşandıktan sonra, vasi tayin edilen üvey kardeşi tarafından, Konya'nın Selçuk İlçesi'ndeki, hastaların bakım parası devlet tarafından karşılanan bir özel bakım evine yatılı olarak yerleştirildi.

Karnı büyüyünce anlaşıldı

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yaklaşık 1.5 yıldır bu bakım evinde kalan S.Ç., geçen şubat ayında sosyal aktivite için Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi'ne gönderildi. Burada görevliler S.Ç.'nin karnının büyüdüğünü fark edince, durum bakımevine bildirildi.

Muayene için doktora götürülen S.Ç.'nin yapılan testler sonucu 25 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı.

Bakımevi inkar etti

Bakımevi yetkilileri, S.Ç.'nin izinli olarak ailesinin yanına gittiğinde mahalledeki bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini ve hamile kaldığını öne sürerek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulundu. S.Ç.'nin ailesi ise kurumda görevli bir kişiyle ilişkiye girdiğini öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Yapılan soruşturma neticesinde S.Ç. ifadesine başvurulurken, mahalle komşuları K.K.'nın yanı sıra kurumda hastabakıcı olarak görev yapan İ.Y., B.Ç. ve R.K.'nın da kendisiyle cinsel ilişki kurduğunu öne sürdü. Bunun üzerine sanıklar hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 'ne dava açılırken, bebeğin babasının tespit edilmesi için alınan kan örnekleri ile DNA testi yapılmasına karar verildi.

Bebek 33 gün yaşayabildi

Bu arada hamile olan Ş.Ç. bakımevinden alınarak ailesinin yanına yerleştirildi. Aradan geçen 2 ay sonunda S.Ç. doğum yaparken, bebek 33 gün yaşadıktan sonra hayatını kaybetti.

Soruşturma çerçevesinde Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan babalık testi sonucunda ise ölen bebeğin babasının özel bakımevinde hastabakıcı olarak görev yapan R.K. olduğu saptandı.

Tutuklama kararı çıktı

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen pazartesi günü yapılan ilk duruşmaya R.K. dışındaki tüm sanıklar katıldı. İfadeleri alınan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti ise duruşmaya gelmeyen, bebeğin biyolojik babası olduğu tespit edilen ve yaklaşık 2 ay önce çalıştığı kurumdan ayrılan R.K. hakkında tutuklanmak üzere yakalama kararı verdi.

Konya'da iki günde ikinci olay

Dün de, yine Konya'da bulunan ve zihinsel engellilere eğitim veren özel bir merkezde, down sendromlu öğrenci 29 yaşındaki İsmail E.'nin, merkezin sahibinin eşi Fatih K. tarafından dövülmesinin görüntüleri basına yansımış, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Dayağı atan Fatih K., haberin yayınladığı gün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Olayı ortaya çıkartan, merkezde çalışan Evren Baş ise merkezdeki işinden istifa etmiş, diğer çalışanların kovulma korkusu nedeniyle suskun kaldıklarını söylemişti.