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Politika

Haşim Kılıç'tan DTP açıklaması

14 Ekim 2009 20:48

Haşim Kılıç'tan DTP açıklaması

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, DTP hakkındaki kapatma davasında, raportörlerin bu ayın sonuna kadar raporlarını tamamlayacaklarını ifade ettiklerini bildirdi.

Kılıç, Anayasa Mahkemesinde, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, bir soru üzerine, “DTP hakkındaki kapatma davasında raportör arkadaşlarımız bu ayın sonuna kadar raporlarını tamamlayacaklarını ifade ettiler. Kuruldaki arkadaşların çalışmalarına göre gündeme alacağız” dedi.

“Askere sivil yargı yolu açan” düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada da raportörün raporunu tamamlayacağını bildiren Kılıç, “Raportörün raporunu bugünlerde bitirdiği yönünde bilgim var” diye konuştu.


 

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