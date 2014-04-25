T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Haşim Kılıç'ın konuşması piyasaları da etkiledi

Haşim Kılıç'ın sert konuşması sonrasında borsa sert düşerken dolar ve euro yükseldi

25 Nisan 2014 17:29

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın AYM’nin kuruluşunun 52. Yılı dolayısıyla yaptığı ve hükümeti sert sözlerle eleştirdiği konuşma piyasaları da etkiledi.

Güne 72.700 seviyesinde başlayan BİST 100 endeksi, konuşmanın ardından yaklaşık bin puan düşerek 71.700 seviyelerine geriledi. Borsa, seans kapanışına doğru tekrar küçük toparlanmalarla 71.900 seviyesine yükseldi.

Haşim Kılıç’ın konuşması doları da etkiledi. Güne TL karşısında 2.1312 seviyesinde başlayan dolar, Kılıç’ın konuşma yaptığı sıralarda hızla yükseldi. Dolar konuşmayla birlikte bir anda 2.1416 seviyesine kadar yükseldi. Ancak ateşi kısa sürede düşen dolar tekrar 2.1370 seviyelerine geriledi.

ETİKETLER

borsadolareurohaşim kılıçaymanayasa mahkemesi başkanı52inci kuruluş yıldönümü

İlgili Haberler

Haşim Kılıç: Anayasa Mahkemesi'ni 'milli' olmamakla suçlamak sığ eleştiri

Haşim Kılıç: İdeolojik ve siyasi yapılanmaların hedefinde her zaman ele geçirilmesi gereken bir kale olarak görülmüş, ele geçirenlerde kendi vesayetini dayatmanın peşine düşmüştür

AKP'li Şamil Tayyar: Haşim Kılıç da artık tarihin çöplüğündedir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın konuşmasına AKP'li Şamil Tayyar'dan tepki geldi

Haşim Kılıç: Laik cepheden sonra kapatılmasına karşı çıktığı AKP'nin hedefinde

Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandığında ve AKP'nin kapatılmaması yönünde oy kullandığında laik cephenin hedefi olan Haşim Kılıç, bugün Twitter ve HSYK kararları nedeniyle hükümetin hedefinde

Nazlı Ilıcak: Haşim Kılıç umudu tükenenlere umut verdi

Nazlı Ilıcak: Namuslular da namussuzlar kadar cesaretli olsa’ diye. Ben Haşim Kılıç’ı dinlerken böyle bir kanaate sahip oldum

İşte gündemi sarsan Haşim Kılıç'ın konuşmasının tam metni

Anayasa Mahkemesi'nin 52. kuruluş yıldönümü nedeniyle Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24