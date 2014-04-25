Haşim Kılıç'ın konuşması piyasaları da etkiledi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın AYM’nin kuruluşunun 52. Yılı dolayısıyla yaptığı ve hükümeti sert sözlerle eleştirdiği konuşma piyasaları da etkiledi.

Güne 72.700 seviyesinde başlayan BİST 100 endeksi, konuşmanın ardından yaklaşık bin puan düşerek 71.700 seviyelerine geriledi. Borsa, seans kapanışına doğru tekrar küçük toparlanmalarla 71.900 seviyesine yükseldi.

Haşim Kılıç’ın konuşması doları da etkiledi. Güne TL karşısında 2.1312 seviyesinde başlayan dolar, Kılıç’ın konuşma yaptığı sıralarda hızla yükseldi. Dolar konuşmayla birlikte bir anda 2.1416 seviyesine kadar yükseldi. Ancak ateşi kısa sürede düşen dolar tekrar 2.1370 seviyelerine geriledi.