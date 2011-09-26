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Politika

Haşim Kılıç takdime fena bozuldu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı konuşmasını yapmak için sahneye davet eden sunucu

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı konuşmasını yapmak için sahneye davet eden sunucu, Kılıç'ın özgeçmişini okurken "Hukukçu olmadığı halde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ekonomi mezunu Anayasa Mahkemesi Başkanıdır" dedi.

Kılıç sunucuya yanıt verirken. Kızımıza teşekkür ediyorum. Hukukçu olmadığımı gayet güzel izah etti. O nedenle bu konuyu geçiyorum" dedi. 



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bugün onur konuğu olarak Doğuş Üniversitesi'nin 2011-2012 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Üniversitesi'nin Kadıköy Hasanpaşa'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen törende beklenmeyen diyaloglar yaşandı. Kılıç'ı konuşmasını yapmak için sahneye davet eden sunucu, Kılıç'ın özgeçmişini okurken "Hukukçu olmadığı halde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ekonomi mezunu Anayasa Mahkemesi Başkanıdır" dedi. Kılıç'ın bu sözlere bozulduğunu fark eden sunucu, konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Anayasa Mahkemesi Başkanının kulağına eğilerek, konuşmanın ardından düzeltme yapacağını söyledi. Ancak bu da Kılıç'ın tepkisini engelleyemedi. "Kızımıza teşekkür ediyorum" diyen Kılıç, sözlerini " Hukukçu olmadığımı gayet güzel izah etti. O nedenle bu konuyu geçiyorum" şeklinde sürdürdü. Bu sözler salonda buz gibi hava estirdi. Konuşmasını bitiren Kılıç sahnedeyken sunucu bu kez durumu düzeltmek için " Hukukçuluğunuz da iktisatçılığınızın önünde olsa gerek" dedi. Bu sözler de Kılıç tarafından soğuk bir tebessümle karşılandı.


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