Haşim Kılıç: Mağdurun ahını alan zalimlerin ayakta kaldıkları görülmemiştir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, mağdurun ahını alan zalimlerin ayakta kalamayacaklarını söyledi. Artan nefret söylemine dikkat çeken Kılıç, “İnançlara ve özgürlüklere meydan okuyanların üstünlük kazandığına insanlık tarihi şahit olmamaktadır. Hakkının ihlal edilmesi nedeniyle gözyaşı döken bir mağdurun ahını alan zalimlerin ayakta kaldıkları görülmemiştir” ifadelerini kullandı. "Rakiplerini şeytanlaştırmak için nefret duygularının yoğun bir şekilde kullanıldığını ve bu durumun kaygı verici olduğunu" vurgulayan Kılıç, “İnsanlık dışı kabul edilen nefret duygularını kullanarak haram rant elde edenler bilmelidir ki kendi çocuklarının da sonunu hazırlamaktadırlar” dedi.

Haşim Kılıç, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı'nın Rixos Otel'de düzenlenen Muharrem İftarı programında konuştu. Siyasiler başta olmak üzere toplumun birçok kesimine önemli mesajlar verdi. İnanç ve özgürlüklerin önemine dikkat çeken Kılıç, farklılıkların bir arada yaşamasını sağlayan ortak değerlerin acımasızca tahrip edildiğini anlattı. Toplumun birlik ve dirliğinin yönetilemez hale getirildiğini söyledi.

Haşim Kılıç'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Mağdurun ahını alan zalimler ayakta kalamaz: Hakkının ihlal edilmesi nedeniyle gözyaşı döken bir mağdurun ahını alan zalimlerin ayakta kaldıkları görülmemiştir. Devletler zulümle payidar olamaz denilirken, adil olmayan bir davranış zulüm olarak tanımlanmıştır. Hırsın, kıskançlığın, nefretin intikam ve sahiplik duygularının kontrol edilemediği durumlarda insanlık tarihinde izleri silinemeyen yaraların açıldığına bugün bir kez daha burada şahit oluyoruz.

Nefret dili kaygı verici: İnsanlık dışı kabul edilen nefret duygularını kullanarak haram rant elde edenler bilmelidir ki kendi çocuklarının da sonunu hazırlamaktadırlar. Ne yazık ki rakiplerimizi şeytanlaştırmak için nefret duygularının yoğun bir şekilde kullanıldığı kaygı verici bir dünya yaşıyoruz. Kin, nefret, öfke ve intikam duygularına bağımlı olanlar özgür olarak nitelendirilemez. Hiçbir kutsal inanç, düşünce ve ideoloji nefret suçunu haklı gösteremez.

Ortak değerlerimiz tahrip edilmekte: Farklılıkların bir arada yaşamasını sağlayan ortak değerlerimiz acımasızca tahrip edilmekte, birliğimiz ve dirliğimiz yönetilmez hale getirilmektedir. Geliniz bu üstün evrensel değerlere nefret zehrini karıştırmayalım.

Efkan Ala, Kılıç'ı dinlemeden salonu terk etti

İftar programına Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, kapatılan Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programına geç gelen İçişleri Bakanı Efkan Ala ise konuşmasını yaptıktan sonra kürsüye çıkan Haşim Kılıç'ı dinlemeden salondan ayrıldı.