Hasarlı mobilyalardan 10 liraya kedi evi

Adore Mobilya, hasarlı mobilya parçalarını kullanarak kediler için dayanıklı ve güvenli evleri 10 liraya satışa sundu

Bigumigu’dan Mert Serim’in haberi şöyle:

Doğaya ve çevreye olabildiğince az zarar veren Adore Mobilya, hiçbir malzemesini israf etmeden değerlendirirken teslimat sırasında gelen yonga levhaların en üst ve alt kısmındaki parçalar taşıma sırasında hasar gördüğü için mobilya üretiminde kullanılamıyor.

Bu hasarlı ve üretimde kullanılamayan yonga levhalar, Adore Mobilya'nın kedi evi projesinin temelini attı. Azami verimlilikle tasarlanan ve kolayca birleştirilen kedi evlerinden 2480 adet hazırlanmış ve ücret olarak sadece kargo bedeli olan 10 TL talep ediliyor.

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