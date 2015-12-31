Onlar için en zor zaman, sokak hayvanlarını sakın unutmayın

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Onlar için yapabileceğiniz küçük ama hayat kurtarıcı pek çok şey yababilmeniz mümkün.

İşte sokak hayvanlarına yardım etmek için yapılabilecekler listesi:

Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

İçine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapın.

Sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine 1 damla zeytinyağı damlatmak soğuğa karşı dirençlendirir.

Mahallenizde öncü olun, herkesin evinde pişen yemeklerinden artıklarını toplayarak birkaç kaba ayırarak parklara, kuytu köşelere koyun veya en azından kendi evinizdeki artıkları sokak hayvanları için ayırın.

Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğünüz bir hayvan görürseniz, en yakın belediyeye haber verin.

Sokak hayvanları için koyduğunuz su donduysa değiştirmelisiniz. Metal ya da çelik su kapları suyu çabuk dondurur, kış aylarında kullanmamaya dikkat etmek gerekir.

Kuşlar için pencerenizin önünü temizleyip, pencere kenarına ekmek kırıntıları, bulgur serpebilir ya da bahçenizdeki ağaçlara ekmekler asabilirsiniz.

Düşük bir ücret karşılığında kasabınızdan 3-4 kg sakatat alıp yardıma muhtaç hayvanlar için yol kenarlarına koyabilirsiniz. Bunları ücretsiz sağlayan kasaplarda var.

Apartmanınızın kazan dairesine, apartmanın sakinlerinin de onayını alarak soğuktan ve yağıştan ıslanmış kedileri alıp bakabilirsiniz.

Aşırı olarak titreyen bir kedi ya da köpek görürseniz bu hipotermi belirtisi olabilir. Böyle bir durumda onu eve alarak yavaş bir şekilde ısıtmalısınız.