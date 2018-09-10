Hasankeyf'teki İmam Abdullah Zaviyesi yeni yerine taşındı

Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki İmam Abdullah Zaviyesi Ilısu Barajı sularının altında kalmaması için yeni yerleşim alanına taşındı. 1 saat 40 dakikada taşınan türbenin özel araçla geçişi sırasında bazı kadınların duygulanıp, gözyaşı döktüğü görüldü.

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak antik kent Hasankeyf'te tarihi eserlerden İmam Abdullah Zaviyesi de yeni yerleşim birimi yakınındaki arkeoparka taşındı. Zeynel Bey Kümbeti ve Artuklu Hamamı'nın ardından 12'nci yüzyılda Artuklular tarafından inşa edilen, yıkılmasının ardından Eyyubiler döneminde onarılan İmam Abdullah Zaviyesi de yeni kültür adasına taşındı. Tarihi yapının sabah erken saatlerde özel araçla yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki arkeoparka taşınma işlemlerini izleyen Kesmeköprü-3 köylüleri duygulu anlar yaşadı. 9 çocuk annesi Selime Tapkan (65), yıllarca komşu oldukları türbenin köylerinden uzaklaşmanın hüznünü yaşadıklarını ifade etti. Gözyaşlarını tutamayan Tapkan, "İmam Abdullah Zaviyesi türbesiyle yıllarca komşuyduk. Çocukluğumuzdan beri hep ziyaretine giderdik. Şimdi de bizden uzaklaştı. Buradan ayrıldı diye üzülüyoruz" dedi. Sabah erken saatlerde türbenin taşınma işlemlerini izleyen Kesmeköprü-3 köyünden İbrahim Tapkan (73) da türbenin geçici sırasında el sallayarak "Nereye gidersen ziyaretine geleceğiz" demesi dikkat çekti.



