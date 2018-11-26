Hasankeyf'te ihale iptaline rağmen taşıma işlemleri sürüyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman), (DHA)- BATMAN\'da, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçe Hasankeyf\'teki eserlerin taşınması için yapılan ihaleyi Danıştay\'ın iptal etmesine rağmen, iki firmadan oluşan ortaklık, Kızlar Camii\'nin duvarları ile El-Rızk Camii\'nin minaresini taşıma işlemlerine devam ediyor. Hasankeyfliler ise çalışmalar sırasında yollarının kapatıldığını belirterek firma yetkililerine tepki gösterdi.

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçe Hasankeyf\'teki eserlerin taşınması için Devlet Su İşleri\'nin yaptığı ihale, Danıştay tarafından iptal edildi. İlçede çok sayıda eser taşınırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı. Danıştay\'ın iptal kararına rağmen, iki firmalı ortaklık, Hasankeyf\'ten nakledilecek 7 eser arasında yer alan Kızlar Camii ile El-Rızk Camii\'nin minaresini taşıma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sakinleri ise çalışmalar sırasında yollarının kapatıldığını belirterek firma yetkililerine tepki gösterdi.

Kızlar Camii duvarlarının taşınması sırasında ilçe içinden geçen yola hafriyat döken firma yetkililerine tepki gösteren Belediyenin eski Meclis Üyesi Abdullah Tarhan, \"Tarihi eserlerin bir bölümü taşındı. Oysa Danıştay bu eserlerin taşınma ihalesini 3 gün önce iptal etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı da soruşturma başlattı ama ilçede değişen bir şey yok. Yapımcı firma şimdi de yolumuzu kapatmaya çalışıyor. Eski elektrik hatları sökülüyor, içme suları akmıyor. Yeni konutlar bize teslim edilmeden başlayan sorunlar artarak devam ediyor\" dedi.

Öte yandan firma yetkilileri, Danıştay\'ın kararı kendilerine ulaşmadığı için çalışmalara devam ettiklerini, ihale iptal edilse bile Kızlar Camii duvarları ve El-Rızk Camii\'nin minaresinin yeni yerleşim yerine taşınacağını söyledi.



FOTOĞRAFLI