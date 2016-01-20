Hasankeyf’te 600 ev için ‘boşaltın’ yazısı gönderildi; alternatif yer gösterilmedi

Batman’da Ilısu Barajı’nın altında kalacak olan tarihi ilçe Hasankeyf’in 600 haneli Bahçelievler ve Kale mahallelerinin boşaltılması için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, kaymakamlığa yazı gönderdi.

Habertürk’ten Bulut Kutlu’nun haberine göre tahliye talep edilen yerlerde yaklaşık 3200 vatandaş ikamet ederken, vatandaşlara henüz alternatif yer gösterilmedi. Kararın uygulanmasıyla sokakta kalacaklarını belirten mahalle sakinleri evlerini boşaltmayacaklarını duyurdu.

Hasankeyf Belediye Başkanı Vahap Kusen “Vatandaş tahliye edilecek ama yer yok. Kamulaştırılmış mekânlar DSİ’nin tapulu malıdır. DSİ talepte bulunabilir” derken, Hasankeyf Kaymakamlığı “Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. TOKİ gereken evleri yaptıktan sonra tahliyeler yapılacak” bilgisi verdi.