Hasankeyf'te 5 katlı mağara mahallesi ortaya çıktı

İnşaatı süren Ilısu Barajı ile sular altında bırakılacak olan Hasankeyf’te kazı çalışmaları sırasında asırlardır bostan olarak kullanılan toprağın altında 5 katlı yüzü aşkın yeni mağara bulundu.

"Bu mağaralardan haberimiz yoktu"

Batman Gazetesi'ne konuşan Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz şu bilgiyi verdi:

"Mağaraların bulunduğu alan Saha Mahallesi. Bu mağaraların varlığından haberimiz yoktu. Mağaraların bulunduğu alan asırlardır bostan olarak kullanılıyordu. Kayaya su değmesin ve zarar vermesin diye yapılan çalışmalarda alan molozdan temizlendi. Temizleme çalışmaları esnasında bostanın altında muhteşem mağaralar çıktı. Üst üste 5 katlı çok güzel bir mağara mahallesi bulundu. 5 katlı mağara mahallesi yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki topraktan temizlendi. Bu mağaraların sağlamlaştırılıp içi doldurularak üzerine dolgu kaya yapılıp sudan en az nasıl zarar görecekse öyle bir dolgu yapılarak korunacak."