Hasankeyf'te 3 gündür kayalara dinamit döşeniyor

Hasankeyf’te Ilısu Barajı nedeniyle dinamitler ve iş makineleriyle yıkım sürerken, Rüzgar Dağcılık firmasının 3 gündür kayalara dinamit yerleştirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Özgürlükçü Demokrasi’nin haberine göre, Ilısu Barajı altında bırakılacak olan Hasankeyf’te 14 Ağustos günü Devlet Su İşleri (DSİ), kaymakamlık ve özel firma eliyle başlatılan “Dolgu ve Güçlendirme Projesi” nedeniyle kayalar yerinden sökülmeye başladı. Mağaralara taşlardan dolgu yapılırken, devasa kayalar antik liman yapılacağı gerekçesiyle dinamitlerle parçalanırken tepkiler de sürüyor.

Hasankeyf Kalesi içerisinde bulunan büyük kaya kütlesinin düşürülmesi için Rüzgar Dağcılık firması tarafından kayanın içine dinamit yerleştirilirken, iş makinelerinin tel örgülerle kapatılan darphane bölgesindeki yıkımı devam ediyor.

Esnaf kaygılı

Büyük kaya kütlesi üzerinde üç gündür dinamit yerleştirme çalışması sürerken Hasankeyf esnafı ise kayanın bayramdan önce düşürüleceğini ve Hasankeyf çarşısının da tamamen kapatılacağını söyledi. Düşürülecek kayanın daha önceki kaya düşürmelerden daha fazla yıkıma neden olacağını söyleyen esnaf, sadece çarşı esnafının değil Kale içerisinde bulunan küçük saray ve taşınacak 7 anıt eser içerisinde bulunan El-Rızk Camisi’nin minaresi gibi birçok eserin de tahrip edileceğini ve birçok işyerinin zarar göreceğini aktardı.