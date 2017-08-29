T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasankeyf'te 3 gündür kayalara dinamit döşeniyor

12 bin yıllık tarih parçalanarak yok ediliyor

29 Ağustos 2017 12:38

Hasankeyf’te Ilısu Barajı nedeniyle dinamitler ve iş makineleriyle yıkım sürerken, Rüzgar Dağcılık firmasının 3 gündür kayalara dinamit yerleştirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Özgürlükçü Demokrasi’nin haberine göre, Ilısu Barajı altında bırakılacak olan Hasankeyf’te 14 Ağustos günü Devlet Su İşleri (DSİ), kaymakamlık ve özel firma eliyle başlatılan “Dolgu ve Güçlendirme Projesi” nedeniyle kayalar yerinden sökülmeye başladı. Mağaralara taşlardan dolgu yapılırken, devasa kayalar antik liman yapılacağı gerekçesiyle dinamitlerle parçalanırken tepkiler de sürüyor.

Hasankeyf Kalesi içerisinde bulunan büyük kaya kütlesinin düşürülmesi için Rüzgar Dağcılık firması tarafından kayanın içine dinamit yerleştirilirken, iş makinelerinin tel örgülerle kapatılan darphane bölgesindeki yıkımı devam ediyor.

Esnaf kaygılı

Büyük kaya kütlesi üzerinde üç gündür dinamit yerleştirme çalışması sürerken Hasankeyf esnafı ise kayanın bayramdan önce düşürüleceğini ve Hasankeyf çarşısının da tamamen kapatılacağını söyledi. Düşürülecek kayanın daha önceki kaya düşürmelerden daha fazla yıkıma neden olacağını söyleyen esnaf, sadece çarşı esnafının değil Kale içerisinde bulunan küçük saray ve taşınacak 7 anıt eser içerisinde bulunan El-Rızk Camisi’nin minaresi gibi birçok eserin de tahrip edileceğini ve birçok işyerinin zarar göreceğini aktardı.

ETİKETLER

Hasankeyf

İlgili Haberler

12 bin yıllık Hasankeyf, dinamitle patlatılıyor

Hasankeyf Antik Kenti’nde, mağaralara taşlardan dolgu yapılıyor

Hasankeyf yıkımını protesto için kendini zincirleyen HDP'li Aslan'dan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a çağrı

“Hasankeyf, UNESCO’nun dünya mirasında belirlediği 10 kriterden 9’una sahip”

Hasankeyf'teki baraj çalışması nedeniyle binlerce balık öldü

"Suyun yönünün değiştirmesiyle birlikte karada kalan balıklar can çekişerek telef oldu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24