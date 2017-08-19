Hasankeyf yıkımını protesto için kendini zincirleyen HDP'li Aslan'dan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a çağrı

12 bin yıllık tarihi ve kültürel mirasın taşıyıcısı Hasankeyf’in dinamitle patlatılmasını protesto etmek için kendini kayalıklara zincirleyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Cumhurbaşkanı, Başbakan bakan ve tüm milletvekillerini Hasankeyf’te bir saat geçirmeleri çağrısı yaptı. Aslan “Bir saatliğine Hasankeyf’in havasını, atmosferini soluyun, eğer buna rağmen Hasankeyf dinamitlensin, sular altında kalsın diyorlarsa bizim diyeceğimiz bir şey olmaz artık, biz eylem yapmayız” dedi.

Özellikle sosyal medyadan gelen yoğun desteğe dikkat çeken Aslan, Hasankeyf’in etrafı ile eylem yaptığı yerde polislerin bulunduğunu belirtti. Hasankeyf’in partiler üstü ve ortak miras olduğunu hatırlatan Aslan, “Bizim Hasankeyf’i bir bebeği yaptıkları gibi kuvöze almaları gerekirken, onu gömmeye, yok etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kendini zincirleyerek başlattığı Hasankeyf eylemini T24’e değerlendiren HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın açıklamaları şöyle:

“Yanımda güvenlik nedeniyle iki arkadaşım kalıyor”

“Yanımda iki arkadaş var, güvenlik için kalıyor, hem de yalnız bırakmamak için kalıyorlar. Basının benimle konuşmasına yakın temasına izin verilmiyor. Benim olduğum yere izin verilmiyor. Gelen aileler, turistler ve özel olarak ziyaret etmek isteyenlere de engel çıkarıyorlar. Görüşmeler neticesinde heyetlerle görüşebiliyoruz. Benim amacım bu duyarlılığın oluşması, gelişmesi ve farkındalığın oluşması. Bunu da başardık diyebilirim çünkü özellikle sosyal medyada büyük ilgi ve alaka var.”

“Bir saatliğine gelsinler Hasankeyf’e”

“Dün İngiltere’den, Belçika’dan gelenler vardı bugün de Fransa’dan gelenler oldu. İlgi alaka var ama polis bunu kontrol altında tutmak istiyor, sınırlandırmak istiyor. Şu anda Hasankeyf’in etrafı sokakları her tarafta polis var bir de bulunduğum alanın etrafında polis var. Abluka içinde abluka var.”

“Bir suyuna, atmosferine dokunun”

“Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı, başbakan ve bütün bakanlara ve milletvekillerine de bir çağrı yapıyorum. Buyurun gelin bir saat Hasankeyf’te yaşayın. Bir saat Hasankeyf’te yaşayın o tarihine dokunun, suyuna dokunun, mağarasına girin sadece televizyonlardan ve fotoğraflardan değerlendirmeyin.

Bir saat o Hasankeyf’in havasını, atmosferini soluyun. Eğer buna rağmen Hasankeyf dinamitlensin, sular altında kalsın diyorlarsa, bizim diyeceğimiz bir şey olmaz artık biz eylem yapmayız. Hiçbir vicdan, hiçbir mahlukat, hiçbir insan buna evet diyemez, bu yıkıma ve talana evet diyemez.”

“Hasankeyf, UNESCO’nun dünya mirasında belirlediği 10 kriterden 9’una sahip”

“Ben bunu Türkiye’deki 80 milyon insanın da bu anlamda bu vicdanı taşıdığına inanıyorum. Hiçbir vicdan sahibi bu yıkıma evet diyemez ve onay veremez ve elinden gelse karşısında duracak.

UNESCO dünya mirası için 10 kriter belirlemiş Hasankeyf ’unu taşıyan tek yerleşim birimi ve dünya da tek. Türkiye’nin buna gözü gibi bakması gerekirken el üstünde tutması gerekirken hatta bir çok ülkede yapılıyor, vitrinlerin camlarını içine alması gerekirken nasıl ki bir bebeği kuvoze alıyorlarsa Hasankeyf’i kuvöze almaları gerekirken kalkıp bunu gömmeye yok etmeye çalışmaları ne akıllı ne hukukla ne siyasetle hiç bir şeyle açıklanamaz.”

“Hasankeyf hepimizin ve dünyanın bir imtihanıdır”

“Hasankeyf’e aslında biz bugün sahip çıkmıyoruz. Biz onurumuza, şerefimize sahip çıkmıyoruz aslında. Hasankeyf bizim imtihanımızdır, hem partilerin ideolojilerin düşünce gurupların, bireylerin bu ülkenin hatta dünyanın da bir imtihanıdır.

Eğer tepki vermiyorsa demek ki bir sorun var. Bu imtihandır başarı çıkmayı düşürüyoruz. Bu partiler üstü bütün insanlığın kültür mirasıdır. Bu perspektifte insanların Hasankeyf’i sahiplenmeleri gerekir. “