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Çevre

Hasankeyf'teki baraj çalışması nedeniyle binlerce balık öldü

"Suyun yönünün değiştirmesiyle birlikte karada kalan balıklar can çekişerek telef oldu"

24 Ağustos 2017 19:17

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı yapım çalışmaları nedeniyle Dicle Nehri yatağında suyun önüne set çekilip yönünün değiştirilmesi üzerine binlerce balık yaşamını yitirdi.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Hasan Argunağa, "Dicle’de firmaların yapılan çalışmalar nedeniyle suyun yönünün değiştirmesiyle birlikte karada kalan balıklar can çekişerek telef oldu. Buna sebep olanların cezasız kalmamasını istiyoruz. Dicle’de köprü yapılırken balıkların telef olmaması için de su bırakılmalıydı" dedi.

Dicle Nehri'nde balık avlayarak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Ömer Aydemir de, "Nehrin bile yönünü değiştirenler, balıkların telef olmasına sebep oldular. Bunu yapanları Allah’a havale ediyorum" şeklinde konuştu.

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