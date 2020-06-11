Hasankeyf, suya gömülüyor; 900 yıllık Küçük Saray da su altında kaldı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapılan Ilısu Barajı'nda geçen yıl su tutulmaya başlaması sonrasında Hasankeyf'de bulunan 900 yıllık Küçük Saray, koruma altına alındığının söylenmesine rağmen su altında kaldı.

Suyun betona gömülen kısmından sızdığı belirtilen Küçük Saray için Kültür ve Turizm Bakanlığı gelen şikayetlerin ardından inceleme başlattı.

Kayaların yapısının suların sızmasına neden olduğu da ifade edildi. Dolgu malzemesi olarak kullanılan kireçli taşların su sızdırması durumunda ise daha büyük tehlikeler meydana gelebileceği dile getirildi.